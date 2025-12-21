De acuerdo al más reciente reporte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sobre los precios máximos de los combustibles, para la semana del 21 al 27 de diciembre, en Ciudad Juárez se registra un descenso, en comparación a la semana anterior, en el precio del gas Lp, en sus presentaciones de kilo y litro.

La CRE indicó que los consumidores deberán pagar 9.44 pesos por cada litro mientras que por cada kilo deberá pagar 17.49 pesos.

Recordó que la semana anterior, dichos precios eran de 9.74 y 18.04 pesos respectivamente.

Asimismo, señaló que Ciudad Juárez continúa siendo el Municipio con el costo más bajo de la entidad.

Del mismo modo, la CRE informó que para la ciudad de Chihuahua capital, se registra una situación similar a la de la ciudad fronteriza, pues el costo del litro de combustible será de 10.67 pesos mientras que por cada kilo será de 19.75 pesos.

Dijo que la semana anterior, dichos precios eran de 10.99 y 20.34 pesos respectivamente.

Finalmente indicó que, para el resto de los municipios, el costo se estará registrando en promedio en los 10.71 pesos por cada litro y 19.83 pesos por cada kilo.