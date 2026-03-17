La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia en la Zona Norte, demostró en un Juicio Oral que, Óscar R. C., cometió el delito de violación con penalidad agravada, en Ciudad Juárez, ilícito por el que fue sentenciado a 70 años de prisión.

En el juicio, una agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, presentó pruebas recabadas durante la investigación ministerial para demostrar la responsabilidad penal de Óscar R. C.

Cometió las agresiones sexuales a su víctima, una menor de 14 años de edad, en agosto del año 2021, agosto del año 2022, diciembre del año 2023 y marzo del año 2024, en el exterior de un domicilio del fraccionamiento Gladiolas.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio y en la audiencia de individualización de sanciones Óscar R. C., recibió la sentencia que cumplirá en el Centro de Reinserción Social No. 3, en Ciudad Juárez.

Además, fue condenado a pagar la cantidad de 62 mil 400 pesos, por concepto a la reparación del daño.