El diputado Jorge Soto, del PAN, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para que no se multe a los conductores cuando su vehículo se dañe por culpa de un bache, hundimiento o desperfecto en la calle que no esté bien señalado.

La propuesta busca que los ciudadanos no sean castigados por algo que no provocaron. Soto explicó que muchas veces un automovilista puede caer en un bache, dañar una llanta o la suspensión, e incluso sufrir un accidente, sin haber cometido ninguna imprudencia.

Actualmente, en algunos casos, además del daño al vehículo, el conductor todavía tiene que enfrentar trámites o incluso una infracción. Por eso, la iniciativa plantea que si el problema fue causado directamente por una calle en mal estado y sin señalización, no se aplique multa.

También se propone que la autoridad de tránsito vaya al lugar del incidente y haga un reporte para dejar constancia de cómo estaba la calle y qué daños sufrió el vehículo. Ese documento serviría como respaldo para que la persona afectada pueda reclamar ante su aseguradora o ante la autoridad responsable.

Con esta propuesta, Jorge Soto busca que la ley sea más justa para los ciudadanos y que se entienda claramente cuándo la responsabilidad es del conductor y cuándo el problema viene del mal estado de las vialidades.