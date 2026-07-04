Chihuahua, Chih.- El diputado Jaime Torres, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, refrendó su compromiso de impulsar una gestión permanente a favor del sector ganadero durante el Tercer Encuentro Anual de Grupos Ganaderos de la región, realizado en el Ejido Huizopa, en Madera, con el objetivo de dar seguimiento a proyectos productivos, insumos, coordinación y apoyos para esta actividad económica.

Torres Amaya señaló ante productores de Ciudad Madera y municipios vecinos del Distrito 13 local que desde el Legislativo se dará seguimiento a las peticiones del sector para traducirlas en acciones concretas. En el encuentro, el legislador destacó además la participación de la Mina Dolores y del Gobierno del Estado como parte de la suma de esfuerzos que hizo posible esta reunión regional. “Cuando hacemos equipo de verdad, la ganadería de nuestra región avanza con paso firme. Seguiré trabajando y gestionando por las familias de Madera y el Distrito 13”, expresó.

La propuesta de trabajo planteada por el diputado beneficia a productores ganaderos de Madera y de municipios cercanos que integran el Distrito 13, al poner sobre la mesa seguimiento a proyectos productivos, gestión de insumos y fortalecimiento de la coordinación. También atiende temas clave para el sector, como la salud del ganado, el cumplimiento de protocolos sanitarios y la atención a las recomendaciones de las autoridades.

Como parte de los acuerdos del encuentro, se dará continuidad a las peticiones expuestas por los productores mediante mesas de trabajo con el Legislativo para fortalecer las medidas de cuidado sanitario del ganado y la comercialización ganadera. Con ello, Jaime Torres coloca a la ganadería como una actividad que requiere acompañamiento constante y coordinación para sostener su viabilidad en una región donde representa uno de los pilares económicos.