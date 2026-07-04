En el marco de la ceremonia del Primer Informe de Actividades del XXXII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, así como de la conmemoración del Día Nacional del Ingeniero y el 54 aniversario del Colegio, el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, reconoció la contribución del gremio al desarrollo de la ciudad y afirmó que gran parte de la transformación que hoy vive Juárez ha sido posible gracias a la participación de las y los ingenieros civiles.



Durante su mensaje, el alcalde señaló que Ciudad Juárez es una ciudad fuerte, resiliente y con una capacidad permanente para salir adelante, cualidades que, dijo, han sido impulsadas por la visión y el trabajo de quienes integran el Colegio de Ingenieros Civiles.



“Lo que hoy vemos en una ciudad grandiosa, una ciudad que no se raja, que nunca se vence y que nunca es dominada por absolutamente nadie, ha sido gracias a la aportación de ustedes como ingenieros. Más allá de carreteras o edificios, ustedes han convertido ideas en sueños y esos sueños en una ciudad que se transforma y avanza todos los días”, expresó.



Ortiz Orpinel destacó que la labor de los ingenieros civiles va mucho más allá de la construcción de infraestructura, pues cada proyecto representa una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las familias juarenses y fortalecer el desarrollo urbano con una visión de futuro.



Asimismo, felicitó al maestro Jesús Komiyama Martínez, presidente del XXXII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles, por el trabajo realizado durante su primer año al frente del organismo, al considerar que ha fortalecido la vinculación entre el gremio, la academia, el sector empresarial y el gobierno.



De igual forma, reconoció a los ingenieros Rubén Perea Ponce, Jesús Eduardo Aguilera González, Gerardo Elías Toledano Ávila y, de manera especial, a Óscar Alfonso Rey Solís, distinguido como Ingeniero Civil del Año 2025, por su trayectoria y por la aportación que han realizado al desarrollo de Ciudad Juárez tanto desde el ejercicio profesional como desde su participación en el servicio público.



El presidente municipal recordó que el Colegio de Ingenieros Civiles ha sido un aliado permanente de la administración municipal y señaló que, tras haber participado anteriormente como secretario del Ayuntamiento y ahora como alcalde, conoce de primera mano la importancia del acompañamiento técnico que brinda este organismo en los proyectos estratégicos para la ciudad.



En ese contexto, aseguró que desde 2021 el Gobierno Municipal ha impulsado un proceso de reordenamiento urbano encabezado por la administración de Cruz Pérez Cuéllar, iniciando con la atención de servicios públicos fundamentales como la recolección de basura y el alumbrado público, para posteriormente avanzar hacia una etapa de transformación urbana mediante una inversión histórica en obra pública.



“Hoy puedo decir con toda claridad que Ciudad Juárez es el municipio que proporcionalmente más ha invertido en obra pública directa en todo el país, de acuerdo con su presupuesto. Lo más importante es que ese crecimiento se ha realizado con responsabilidad financiera, sin comprometer con deuda a las futuras administraciones”, afirmó.



Ortiz Orpinel reiteró que el Gobierno Municipal continuará colaborando con los colegios de profesionistas, particularmente con el de Ingenieros Civiles, al considerar que su experiencia técnica resulta indispensable para diseñar y ejecutar proyectos que respondan a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento.



Finalmente, felicitó al Colegio de Ingenieros Civiles por su 54 aniversario y por la celebración del Día Nacional del Ingeniero, al tiempo que hizo un llamado a mantener el trabajo conjunto entre sociedad, gobierno y organismos profesionales.



“La transformación de Ciudad Juárez también es gracias a ustedes. Nos sentimos parte de un colegio que es de los más activos de la ciudad y estamos convencidos de que la única forma de seguir construyendo el Juárez del mañana es mediante la colaboración y la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad”, concluyó.