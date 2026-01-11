La actual directora del Registro Civil Zona Norte, abogada Carla Gutiérrez Isla, dio a conocer a través de redes sociales que se registró como aspirante a dirigir la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Gutiérrez Isla laboró durante 8 años como visitadora de dicha comisión cuando el presidente del organismo era josé Luis Armendáriz, experiencia que le sirvió para conocer a fondo el funcionamiento de dicho organismo.

Cabe destacar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuenta en este momento con un presidente encargado, quien responde al nombre de Alejandro Carrasco, y es quien deberá ser sustituido en próximos días.

De acuerdo a datos proporcionados por Gutiérrez Isla los próximos días 19 y 20 de este mes se llevarán a cabo las entrevistas de los aspirantes a dicho puesto por parte de los diputados encargados de la Comisión de Derechos Humanos al interior del Congreso del Estado.

Gutiérrez Isla es Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cuenta con una maestría en estrategia educativa y actualmente cursa otra maestría en la Universidad Regional del Norte con especialización en resolución de controversias.

Karla Gutiérrez Isla señaló que, en caso de llegar a la titularidad de la CEDH, planea efectuar varias actividades tendientes a enlazar a dicha comisión de manera efectiva con los diferentes gobiernos y facilitar el acceso a la ciudadanía para la presentación de quejas ante dicha comisión.

Dijo también que debe existir una labor eficiente por parte de las defensorías públicas que ofrecen las universidades públicas, las cuales deben estar ligadas a la defensoría estatal para asesorar de manera integral a aquellas personas que requieran el servicio de la CEDH.

La abogada y funcionaria se mostró confiada en que hará un buen papel dentro de esta elección que se avecina, mencionó además que está preparada mental y académicamente para realizar un papel decoroso, en caso de que ella sea la elegida para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.