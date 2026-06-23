El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez expresa su más sincero reconocimiento a los atletas Gerardo Hernández y Georgina Sosa, por su destacada participación en la primera edición del Campeonato Iberoamericano de Atletismo U-20, celebrado recientemente en Lima, Perú.

Su intervención se tradujo en la obtención de tres medallas para la delegación que representó a México.

Los deportistas fronterizos, bajo la dirección Profesor Cosme Rodríguez, subieron al podio internacional tras competir en las pruebas de relevos 4×400 metros, consolidando el posicionamiento del atletismo juarense en el plano internacional.

Dos campeonatos internacionales para Gerardo Hernández quien se consagró como doble campeón de la competencia al obtener dos medallas de oro de la siguiente manera:

• Relevo Mixto 4×400 metros: Integrando el equipo mexicano, Hernández registró un tiempo oficial de 3:24.10 minutos.

• Relevo Varonil 4×400 metros: El velocista juarense volvió a ocupar la primera posición del podio.

El equipo nacional detuvo el cronómetro en 3:12.32 minutos.

Asimismo, la atleta Georgina Sosa tuvo una sobresaliente intervención al formar parte del equipo mexicano en la prueba de relevo 4×400 metros femenil.

El conjunto nacional finalizó la competencia con un tiempo de 3:49.47 minutos, lo que les valió la adjudicación de la medalla de bronce.

Las tres preseas conseguidas por los representantes juarenses resultaron fundamentales para el balance final de la delegación mexicana.

México concluyó su participación en el certamen continental con un acumulado de nueve medallas (tres de oro, dos de plata y cuatro de bronce), ubicándose entre las delegaciones más competitivas de esta justa juvenil.