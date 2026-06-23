El próximo sábado 27 de junio llevarán la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, a la colonia Gómez Morín, al cruce de las calles Adolfo Christlieb Ibarrola y Rafael Preciado Hernández, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.



La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que previo a la cruzada, empleados de diferentes dependencias municipales ofrecen sus servicios desde el pasado lunes 15 y hasta este próximo viernes 26 de junio.



Dijo que el personal municipal atiende a la ciudadanía en el Jardín de Niños Elena Garro, ubicado en Hacienda de las Torres Universidad, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.



Estas dos semanas acude personal de Atención Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), acompañados de diferentes dependencias.



Hoy estará atendiendo Desarrollo Económico y se dará asesoría para tramites de Desarrollo Urbano y reportes de alumbrado, mañana miércoles acudirá personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), con vacunación de mascotas, también estará presente Regulación Comercial y se dará asesoría legal y servicios para la mujer.



El jueves 25 de junio acudirá Protección Civil y el próximo viernes 26 estarán atendiendo las unidades médicas móviles y el programa de destilichadero de la Dirección de Limpia.



Mendoza Mendoza destacó que se sigue trabajando en esta estrategia en conjunto con el Gobierno Federal; en esta cruzada se contempla beneficiar a vecinos de las colonias El Mezquital, Praderas del Sol, Rincones de Salvárcar, Médanos y Hacienda de las Torres.