De acuerdo a la más reciente publicación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), sobre los precios máximo para los combustibles, para la semana del 5 al 11 de julio de 2026, en Ciudad Juárez se mantiene el mismo precio en el gas LP en comparación a la semana anterior.

La CNE detalló que el precio será del 9.52 pesos por litro y 17.63 pesos por cada kilo.

En cuanto al precio para la ciudad de Chihuahua en la misma semana, será de 10.75 por cada litro y 19.91 por cada kilo, presentándose una situación a la de Ciudad Juárez, es decir, se mantiene el precio de la semana anterior.

La misma CNE indicó que para el resto de la entidad, el promedio en el precio de dicho combustible será de 10.57 por cada kilo y 19.57 por cada kilo.

Finalmente, la CNE indicó que, con estos precios, Ciudad Juárez se posiciona en el municipio con el costo más bajo de dicho combustible de toda la entidad.