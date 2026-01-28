Elementos del Grupo Especial de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevaron a cabo la detención de Óscar Humberto P. C. en Ciudad Juárez, quien fue localizado en posesión de un vehículo presuntamente relacionado con la investigación de un feminicidio ocurrido días atrás.

Los hechos se registraron durante la tarde del 27 de enero, en la colonia Buenos Aires, cuando el personal de Detectives realizaba labores de investigación vinculadas a un feminicidio ocurrido el pasado 20 de enero en la colonia Oasis Revolución.

Derivado de los actos de investigación y en coordinación con la Dirección de Análisis Táctico, se logró ubicar al masculino, quien conducía un vehículo Dodge Nitro de color gris. A través del seguimiento mediante videovigilancia de la plataforma Centinela y en coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, se dio continuidad al rastreo del automotor.

Fue en el cruce de las calles Ejido Meoqui y Benjamín Argumedo donde los elementos lograron darle alcance al vehículo. Durante la inspección, se localizaron en la guantera seis envoltorios que contenían una hierba verde, seca y olorosa, con características similares a la marihuana.

Tanto el detenido, como la droga y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones pertinentes.

Estas acciones reflejan la efectividad del trabajo policial coordinado y el uso de herramientas tecnológicas como la plataforma Centinela, estrategias impulsadas por Gilberto Loya para fortalecer la seguridad en el estado y combatir la criminalidad, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.