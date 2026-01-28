Con la convicción de que la salud mental es un pilar indispensable para el bienestar social, la Dirección de Salud Municipal continúa reforzando sus programas de atención mediante talleres y pláticas dirigidas a la población en distintos entornos laborales y educativos.



Como parte de estas acciones permanentes, el equipo de psicología del Centro de Salud Urbano B llevó a cabo el taller “Manejo del Estrés” en las oficinas administrativas de la cadena de supermercados Smart, donde se dieron herramientas prácticas para identificar, comprender y controlar situaciones de tensión en el ámbito laboral.



En esta jornada se benefició directamente a 57 trabajadores y se contabilizaron 171 acciones de atención, reflejo del impacto que tienen este tipo de intervenciones en la vida cotidiana de los empleados y en la construcción de ambientes laborales más sanos y productivos.



La directora de la dependencia, Daphne Santana Fernández, destacó que atender la salud mental ya no es un tema secundario, sino una necesidad prioritaria para mejorar la calidad de vida de las personas, fortalecer entornos de trabajo saludables y prevenir problemáticas como el estrés, la ansiedad y el desgaste emocional.



La Dirección de Salud Municipal reiteró que estos talleres forman parte de una estrategia integral que busca acercar los servicios de atención psicológica a la comunidad, apostando por la prevención, la información y el acompañamiento profesional como ejes fundamentales para atender la salud mental, hoy más que nunca, un tema que exige atención seria y constante.