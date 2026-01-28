miércoles, enero 28, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » “Apoya la JMAS a vecinos del fraccionamiento Floresta tras inundaciones”
Portada

“Apoya la JMAS a vecinos del fraccionamiento Floresta tras inundaciones”

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

En atención a las afectaciones registradas el pasado fin de semana, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, brindó apoyo a los vecinos del fraccionamiento Floresta, quienes registraron inundaciones de aguas pluviales y de drenaje al interior de la unidad habitacional.

Durante más de 48 horas de trabajo continuo, personal del organismo realizó labores de desazolve con equipos especializados de inyección y succión tipo vactor, localizando un taponamiento en la red sanitaria provocado por la acumulación de basura, grasa e incluso una llanta, lo que impedía el flujo adecuado de las aguas.

Héctor Mondragón, integrante del comité de vecinos, explicó que algunos residentes sufrieron inundaciones dentro de sus viviendas y reconoció que, aunque no se tiene control sobre las acciones de quienes habitan el sector, se gestionó de manera directa ante la JMAS el apoyo para la limpieza de las vialidades internas de la zona.

“Uno de los apoyos que se solicitaron fue el de la limpieza, las calles del fraccionamiento están llenas de residuos de drenaje, lo siguiente es el apoyo a la verificación de una posible solución a la inundación, la respuesta del director fue inmediata, y la asignación de áreas inmediata también”, señaló.

banner

Las labores iniciaron el martes, empleando maquinaria especializada como camiones de volteo, retroexcavadoras, pipas de agua tratada para la desinfección de calles, así como cuadrillas de trabajadores para la limpieza general.

Esta intervención se realizó tanto en las vialidades principales como al interior de los condominios San José, Almendros, Nardos, Jazmines y Lirios, beneficiando a las familias del área.

Con estas acciones, la Junta de Agua y Saneamiento refrenda su compromiso de cercanía, atención inmediata y trabajo constante en beneficio de los juarenses.

You Might Also Like

You may also like

Detiene SSPE a presunto implicado en delito de feminicidio en Ciudad Juárez

Impulsa Salud Municipal acciones para fortalecer la salud mental en espacios laborales

Detienen en Juárez a sujeto acusado de asesinato en Guanajuato

Buscan impulsar SEECH y Tecmilenio profesionalización del talento educativo; firman convenio

Dará la UACJ bienvenida a nuevos alumnos este 30 de enero

Define JUCOPO terna para elegir a la persona titular de la CEDH