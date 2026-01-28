En atención a las afectaciones registradas el pasado fin de semana, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, brindó apoyo a los vecinos del fraccionamiento Floresta, quienes registraron inundaciones de aguas pluviales y de drenaje al interior de la unidad habitacional.

Durante más de 48 horas de trabajo continuo, personal del organismo realizó labores de desazolve con equipos especializados de inyección y succión tipo vactor, localizando un taponamiento en la red sanitaria provocado por la acumulación de basura, grasa e incluso una llanta, lo que impedía el flujo adecuado de las aguas.

Héctor Mondragón, integrante del comité de vecinos, explicó que algunos residentes sufrieron inundaciones dentro de sus viviendas y reconoció que, aunque no se tiene control sobre las acciones de quienes habitan el sector, se gestionó de manera directa ante la JMAS el apoyo para la limpieza de las vialidades internas de la zona.

“Uno de los apoyos que se solicitaron fue el de la limpieza, las calles del fraccionamiento están llenas de residuos de drenaje, lo siguiente es el apoyo a la verificación de una posible solución a la inundación, la respuesta del director fue inmediata, y la asignación de áreas inmediata también”, señaló.

Las labores iniciaron el martes, empleando maquinaria especializada como camiones de volteo, retroexcavadoras, pipas de agua tratada para la desinfección de calles, así como cuadrillas de trabajadores para la limpieza general.

Esta intervención se realizó tanto en las vialidades principales como al interior de los condominios San José, Almendros, Nardos, Jazmines y Lirios, beneficiando a las familias del área.

Con estas acciones, la Junta de Agua y Saneamiento refrenda su compromiso de cercanía, atención inmediata y trabajo constante en beneficio de los juarenses.