Un viernes negro se vive en la región sureste de Coahuila con el inicio del despido masivo en las plantas de la empresa General Motors, las cuales se ubican en Ramos Arizpe y donde se anunció que sólo quedará un turno, pues dejarán de laborar mil 900 trabajadores.

La medida ocurrió tras las declaraciones del presidente Donald Trump de que no se necesitan los vehículos fabricados en México, pero también luego del anuncio de la armadora de una inversión de mil millones de dólares en las plantas que se ubican en Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí y Estado de México en el 2026 y 2027.

El despido incluye trabajadores sindicalizados como personal de confianza, a quienes se liquidarán conforme a la Ley Federal del Trabajo. Apenas el pasado 6 de enero la empresa reanudó las labores, tras un paro técnico de tres semanas.

De acuerdo con versiones de los trabajadores, la empresa dio a conocer que realizarán actividades en las plantas para alinear los procesos a la producción de los vehículos eléctricos.

En tanto, el dirigente de la CTM en la entidad, Tereso Medina Ramírez, señaló que han pedido que la Secretaría del Trabajo en Coahuila genere una bolsa para que se ofrezcan fue fuentes de empleo lo más pronto posible.

“Se busca que haya una pronta reubicación de los trabajadores en otras empresas lo más rápido posible”, señaló.

El cetemista manifestó que el sindicato está revisando que no haya problemas en el otorgamiento de las liquidaciones.

Durante el 2025, General Motors cerró el tercer turno con el despido de 800 trabajadores a inicio del año, luego se sumaron otros 250 en abril y mantuvo los paros técnicos en varias ocasiones.

Proceso