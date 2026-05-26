La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia ejemplar de 103 años de prisión, dictada en contra del acusado Víctor Manuel O. C., por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

El Agente del Ministerio Público, presentó pruebas basadas en dictámenes periciales, documentos y entrevistas, para demostrar su responsabilidad penal en los hechos registrados la mañana del 16 de junio del año 2022, en un restaurante ubicado en el estacionamiento de un centro comercial, ubicado en el cruce de la Avenida Tecnológico y calle De la Labranza, en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales establecieron que Víctor Manuel O. C., en compañía de diversas personas hasta el momento no identificadas, dispararon con armas de fuego en contra de las víctimas de homicidio: Alan Enrique M. V., Manuel Alejandro G. R., Ariana R. L. y Maura Fabiola C. L., así como de una víctima que resultó lesionada.

El ahora sentenciado fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada el 10 de julio de 2024, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Tras valorar las pruebas presentadas por la representación social, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio en contra de Víctor Manuel O. C., quien, en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la ejemplar sentencia que purgará en prisión.

Además, fue condenado a pagar la cantidad de un millón 317 mil 320 pesos, por concepto de gastos funerarios y reparación de los daños a cada una de las víctimas.