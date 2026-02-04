Diversificarse o caer: el mensaje de Coparmex a jóvenes juarenses

Ciudad Juárez se consolida como una ciudad estratégica en la frontera norte del país, con la capacidad de amortiguar las crisis económicas, incluso aquellas provocadas por la falta de empleo en el sector maquilador, gracias a su dinamismo comercial y a la diversificación de su economía, aseguró David Olivas, presidente de Empresarios Jóvenes de la Coparmex Ciudad Juárez.

Durante un encuentro con estudiantes y jóvenes emprendedores, Olivas destacó que la condición fronteriza de Juárez, sumada a su cercanía inmediata con El Paso, Texas, permite mantener un flujo constante de comercio interno e internacional, lo que genera oportunidades económicas aun en escenarios adversos para la industria manufacturera.

“Juárez es una ciudad especial por su ubicación fronteriza. Cuando hay crisis en el sector maquilador, el comercio ayuda a amortiguar el impacto económico”, señaló.

El líder empresarial subrayó que uno de los factores clave para fortalecer la economía local es la diversificación en distintos ramos, como el sector hotelero, restaurantero, turístico y de servicios, los cuales han cobrado relevancia en los últimos años y representan una alternativa sólida para la generación de empleo.

En ese sentido, explicó que desde Coparmex se está haciendo un llamado constante a las nuevas generaciones para que emprendan sus propios negocios, pero con una visión amplia y diversificada, evitando depender únicamente del sector maquilador.

“La diversificación es clave. No se trata solo de maquila; hay oportunidades en el turismo, la hotelería, los restaurantes y muchos otros servicios que pueden fortalecer la economía local”, expresó.

Olivas enfatizó que el consumo interno y la actividad binacional impulsan la creación de pequeñas y medianas empresas, lo que contribuye a que Ciudad Juárez mantenga una economía más resiliente, competitiva y preparada ante los cambios del mercado.

Finalmente, reiteró que fomentar el emprendimiento juvenil y la diversificación económica permitirá que Juárez continúe creciendo y aprovechando su posición estratégica como ciudad fronteriza, reduciendo su vulnerabilidad ante crisis cíclicas del sector industrial.