Integrantes del grupo de Jóvenes Empresarios de Coparmex Ciudad Juárez, quienes han logrado instalar sus propios negocios en distintos giros, compartieron su experiencia sobre cómo transitar de estudiantes a empresarios, durante una conferencia impartida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), campus Juárez.

Durante el encuentro, los ponentes destacaron que uno de los primeros pasos para emprender es preguntar, investigar y conocer a fondo el mercado antes de iniciar cualquier proyecto empresarial.

Los jóvenes empresarios señalaron que, al comenzar sus negocios, comprendieron la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas a situaciones reales, lo que les permitió tomar mejores decisiones y fortalecer sus proyectos.

Explicaron que el objetivo principal de la plática fue resolver las dudas de los estudiantes y reducir el factor miedo que suele frenar a muchos jóvenes a la hora de emprender una empresa.

Asimismo, aseguraron que ante la crisis laboral que se vive actualmente en Ciudad Juárez, el emprendimiento y el comercio representan una alternativa viable para generar ingresos y empleo.

“Los jóvenes no son el futuro, son el presente para resolver los problemas de Ciudad Juárez”, expresaron los conferencistas, quienes resaltaron que un estudiante que decide emprender no solo mejora su situación económica, sino que también puede generar empleo para familiares y amigos.