Tecnología utilizada a principios del siglo XX para la producción de impresos y periódicos forma parte de una exhibición permanente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), donde destaca una antigua rotativa que trabajaba con el sistema de esténcil, considerada precursora del periodismo moderno.

Durante un recorrido explicativo, el maestro Joel Casas, docente de la UACH, detalló que esta rotativa fue utilizada en el año 1906 en la ciudad de Parral, lo que la convierte en una pieza de alto valor histórico para el estado de Chihuahua y para la evolución de los medios de comunicación en México.

El académico explicó que esta máquina operaba con motores eléctricos, un avance significativo para su época, y contaba con un gran teclado mecánico que permitía introducir los textos que posteriormente eran reproducidos mediante el sistema de esténcil, una técnica basada en la perforación de matrices para permitir el paso de la tinta al papel.

Casas señaló que esta tecnología fue sucesora directa de las primeras imprentas manuales, marcando una etapa de transición entre los procesos completamente artesanales y los sistemas industriales que más tarde darían origen a las grandes rotativas tipográficas y al periodismo de masas.

La rotativa exhibida fue donada a la UACH en el año 2011, con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio tecnológico ligado a la historia de la comunicación y el periodismo, permitiendo a estudiantes y visitantes conocer de primera mano los métodos con los que se produjeron los primeros impresos informativos del siglo pasado.

Este tipo de maquinaria fue fundamental para la impresión de boletines, periódicos locales y materiales informativos, y representa una etapa clave en la democratización de la información, cuando el acceso a la impresión comenzó a expandirse más allá de los grandes centros editoriales.

Finalmente, Joel Casas destacó que en la UACH campus Juárez existe un espacio dedicado a la memoria de los distintos elementos que conforman la historia de la comunicación, el cual funciona como una ventana al pasado, donde las nuevas generaciones pueden comprender cómo evolucionaron las tecnologías que dieron forma al periodismo y a los medios informativos actuales.