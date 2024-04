EL HUBIERA | Fondo de Pensiones para el Bienestar

Por Gerardo Hernández Ibarra

Camino inexorablemente el proceso para consolidar la idea del titular del poder ejecutivo federal expresada el 5 de febrero del presente año, dicha idea fue convertida en una iniciativa que fue formalizada y presentada por los diputados Ignacio Mier Velazco e Ivonne Cisneros el primero coordinador de la bancada de Morena y la segunda presidenta de la Comisión de Seguridad Social, esta idea consiste en crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la semana pasada fue aprobado el dictamen por la Comisión que encabeza la diputada iniciadora Cisneros, la votación quedo 19 votos a favor del dictamen de la iniciativa y 10 votos en contra, votaron a favor Morena, PVEM y PT; en contra PAN, PRI, PRD y MC y así quedo lista para pasar al pleno de la Cámara y luego turnarse a la Cámara de Senadores.

La creación de este Fondo ha estado pasando por una férrea oposición de los partidos PRI, PAN, PRD y MC; se dice que el quid del asunto es que los fondos de las Administradoras de Fondos para el Retiro que se encuentren inactivas (son aquellas que durante tres años no han tenido ni depósitos ni retiros) y que pertenezcan a personas con 70 o más años (cotizando en el IMSS) pasen a formar parte del Fondo de Pensiones para el Bienestar, se considera estos recursos pueden llegar a los 41 mil millones de pesos, lo que estos partidos opositores consideran un “robo a adultos mayores” en su defensa los partidos que están a favor explican que en cualquier momento alguien dentro del rango de edad de referencia puede solicitar el retiro del monto de su afore, quienes se oponen argumentan que la iniciativa tiene diversas imprecisiones que no garantizan la devolución del afore; se esgrime que este Fondo de Pensiones para el Bienestar servirá para que los trabajadores que están cotizando a partir de 1997, que se jubilen a los 65 años y que no alcancen $16,777.00 (en el año 2024) serán complementadas con el Fondo de acuerdo a sus disponibilidades, esta es la mayor justificación.

De acuerdo a la iniciativa el Fondo tendrá como fuentes de suministro de recursos económicos aparte del ya mencionado de las afores: recursos de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal celebrados entre la Secretaria de Hacienda y las entidades federativas de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, por los pagos de créditos fiscales federales que realicen los estados o municipios (o cualquiera de sus entes públicos), los montos remanentes de la conclusión de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, también se financiara con los recursos que obtiene el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como de las ganancias del devenir empresarial del Tren Maya, Mexicana de Aviación, Tren Transístmico, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Aifa), se agrega el monto de los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

El Fondo de Pensiones para el Bienestar será administrado por el Banco de México y tendrá integrado un comité técnico que se encargara de su operación y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público será el responsable de establecer el funcionamiento del Fondo, después de ser aprobado por el Congreso de la Unión este Fondo y entrar en vigor, dentro de 60 días después se decretaran precisamente las reglas de operación. El 18 de abril se pretendía pasara por el pleno el dictamen recién aprobado pero se detecto que el documento que aprobó la Comisión de Seguridad Social y el que se sometería al pleno eran distintos ya que el segundo incluía también a las cuentas activas de los mayores de 70 años, por lo que se resolvió por la Junta de Coordinación Parlamentaria regresarla a comisión para volver a ser votada lo que sucedió el 19 de abril volviendo a aprobarse por 17 votos a favor y 10 en contra y ahora si quedo lista para pasar por el pleno legislativo esta semana que está en marcha.

Ha sido por decir lo menos, controversial esta iniciativa de los Diputados Ignacio Mier e Ivonne Cisneros ya que la oposición acusa de un “robo” y los iniciadores dicen que es para crear un Fondo de Pensiones del Bienestar solidario de compensación para quienes jubilándose no obtengan el 100% de su ultimo salario promedio registrado en el IMSS o ISSSTE.

El lunes 22 de abril la cámara de diputados en el pleno aprobó la creación del fondo en comento con una votación de 252 a favor de Morena, PT y PVEM; y 212 votos en contra del PAN, PRI, PRD y MC; así como 4 abstenciones; quedando listo para su turno a la cámara de los senadores y su respectiva publicación; los partidos de oposición se inconformarán ante la SCJN. “Solo el tiempo dirá si fue un fondo solidario de compensación, o solo fue una quimera”

Frase para reflexionar:

“El secreto de una vida feliz es el respeto. Respeto por ti mismo y respeto hacia otros”

Ayad Akhtar Actor y escritor estadounidense (1970 – …).