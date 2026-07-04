Chihuahua,Chih. El Poder Judicial del Estado de Chihuahua invita a la comunidad universitaria, instituciones educativas, colegios de profesionistas y organizaciones civiles a postular a los perfiles más destacados del ámbito jurídico para el reconocimiento “Lo Mejor de la Abogacía 2026”.
Esta iniciativa busca visibilizar el talento, la vocación de servicio y el impacto social de hombres y mujeres que fortalecen el acceso a la justicia en nuestro estado.
Categorías de Participación
Promesas del Derecho:
Estudiantes del último año de la Licenciatura en Derecho con promedio mínimo de 9.0.
Lo Mejor en la Academia: Docentes de licenciatura o posgrado en instituciones de educación superior del estado.
Trayectoria Judicial: Jueces, juezas, magistrados y magistradas en funciones dentro de Chihuahua.
Litigio que Trasciende: Abogados postulantes destacados por su labor profesional y su trabajo pro bono en favor de la sociedad.
Datos Clave para la Postulación
Fecha límite de recepción: Tienes hasta las 23:59 horas del 8 de julio de 2026.
¿Cómo participar? Envía el expediente digital (carta de exposición de motivos, identificación oficial y evidencias de méritos según la categoría) al correo oficial: reconocimientoabogacia@tsj.gob.mx.
Un jurado de especialistas evaluará la trayectoria y el impacto social de cada candidato.
En un firme compromiso con la igualdad, se premiará a una mujer y a un hombre por cada categoría.
Ceremonia de Premiación
La entrega de reconocimientos se llevará a cabo el 15 de julio de 2026 a las 11:00 horas en el Auditorio Rafael Lozoya Varela, ubicado en la planta baja del edificio del Poder Judicial del Estado (Calle Melchor Ocampo No. 119, Zona Centro, Chihuahua, Chih.).
¡No dejes pasar la oportunidad de reconocer el talento universitario y profesional que transforma el Derecho en Chihuahua! Consulta las bases escaneando el QR de la imagen, o a través de los canales oficiales del Poder Judicial.