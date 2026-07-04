Chihuahua,Chih. ​El Poder Judicial del Estado de Chihuahua invita a la comunidad universitaria, instituciones educativas, colegios de profesionistas y organizaciones civiles a postular a los perfiles más destacados del ámbito jurídico para el reconocimiento “Lo Mejor de la Abogacía 2026”.

​Esta iniciativa busca visibilizar el talento, la vocación de servicio y el impacto social de hombres y mujeres que fortalecen el acceso a la justicia en nuestro estado.

​Categorías de Participación

​Promesas del Derecho:

Estudiantes del último año de la Licenciatura en Derecho con promedio mínimo de 9.0.

​Lo Mejor en la Academia: Docentes de licenciatura o posgrado en instituciones de educación superior del estado.

​Trayectoria Judicial: Jueces, juezas, magistrados y magistradas en funciones dentro de Chihuahua.

​Litigio que Trasciende: Abogados postulantes destacados por su labor profesional y su trabajo pro bono en favor de la sociedad.

​Datos Clave para la Postulación

​Fecha límite de recepción: Tienes hasta las 23:59 horas del 8 de julio de 2026.

​¿Cómo participar? Envía el expediente digital (carta de exposición de motivos, identificación oficial y evidencias de méritos según la categoría) al correo oficial: reconocimientoabogacia@tsj.gob.mx.

​ Un jurado de especialistas evaluará la trayectoria y el impacto social de cada candidato.

En un firme compromiso con la igualdad, se premiará a una mujer y a un hombre por cada categoría.

​Ceremonia de Premiación

​La entrega de reconocimientos se llevará a cabo el 15 de julio de 2026 a las 11:00 horas en el Auditorio Rafael Lozoya Varela, ubicado en la planta baja del edificio del Poder Judicial del Estado (Calle Melchor Ocampo No. 119, Zona Centro, Chihuahua, Chih.).

​¡No dejes pasar la oportunidad de reconocer el talento universitario y profesional que transforma el Derecho en Chihuahua! Consulta las bases escaneando el QR de la imagen, o a través de los canales oficiales del Poder Judicial.