Bailes y convivencia marcan el medio tiempo del Tri en Ciudad Juárez

La ventaja parcial de la Selección Mexicana ante Sudáfrica encendió el ánimo de los aficionados que se congregaron en el estadio 8 de Diciembre, en el suroriente de Ciudad Juárez, para seguir en pantalla gigante las acciones de la Copa Mundial 2026.

Al llegar el medio tiempo con el marcador favorable de 1-0 para México, decenas de asistentes aprovecharon la pausa para convivir con familiares y amigos, mientras disfrutaban de alimentos y bebidas disponibles en el lugar.

El ambiente se transformó en una auténtica fiesta deportiva. Algunos aficionados celebraron con bailes, mientras otros aprovecharon para adquirir refrescos, taquitos, botanas y cerveza, en espera del arranque de la segunda mitad del encuentro.

Familias completas, jóvenes y adultos compartieron la emoción de ver a la selección nacional tomar la delantera en el marcador, generando un ambiente de optimismo y entusiasmo entre los asistentes.

La transmisión del partido en pantalla gigante reunió a habitantes de distintos sectores de la ciudad, quienes encontraron en este espacio una oportunidad para disfrutar colectivamente del Mundial y apoyar al representativo mexicano.

Entre porras, aplausos y expresiones de confianza en el desempeño del equipo nacional, los asistentes regresaron a sus lugares para seguir las acciones del segundo tiempo, con la esperanza de que México mantuviera la ventaja y consiguiera una importante victoria en el torneo.