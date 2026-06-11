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Bailes y convivencia marcan el medio tiempo del Tri en Ciudad Juárez

by Eduardo Huízar
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La ventaja parcial de la Selección Mexicana ante Sudáfrica encendió el ánimo de los aficionados que se congregaron en el estadio 8 de Diciembre, en el suroriente de Ciudad Juárez, para seguir en pantalla gigante las acciones de la Copa Mundial 2026.

Al llegar el medio tiempo con el marcador favorable de 1-0 para México, decenas de asistentes aprovecharon la pausa para convivir con familiares y amigos, mientras disfrutaban de alimentos y bebidas disponibles en el lugar.

El ambiente se transformó en una auténtica fiesta deportiva. Algunos aficionados celebraron con bailes, mientras otros aprovecharon para adquirir refrescos, taquitos, botanas y cerveza, en espera del arranque de la segunda mitad del encuentro.

Familias completas, jóvenes y adultos compartieron la emoción de ver a la selección nacional tomar la delantera en el marcador, generando un ambiente de optimismo y entusiasmo entre los asistentes.

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La transmisión del partido en pantalla gigante reunió a habitantes de distintos sectores de la ciudad, quienes encontraron en este espacio una oportunidad para disfrutar colectivamente del Mundial y apoyar al representativo mexicano.

Entre porras, aplausos y expresiones de confianza en el desempeño del equipo nacional, los asistentes regresaron a sus lugares para seguir las acciones del segundo tiempo, con la esperanza de que México mantuviera la ventaja y consiguiera una importante victoria en el torneo.

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