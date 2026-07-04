La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través del agente del Ministerio Público, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra de los acusados Luis Antonio R. M. y Juan Francisco V. D., tras demostrar su responsabilidad penal en el delito de secuestro exprés con penalidad agravada, cometido en perjuicio de dos personas.

Durante el Juicio Oral, personal adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos, presentó elementos de prueba de los hechos que se registraron el 06 de octubre del 2024, en un domicilio de la calle Virginia, de la colonia Alameda, en Ciudad Juárez, en donde los ahora culpables, mediante la violencia física y moral, sometieron a las víctimas.

De acuerdo la investigación ministerial, se estableció que los acusados utilizaron un arma de fuego y un cuchillo para amenazar a la pareja, a la cual, ataron con cable eléctrico y privaron de su libertad en una habitación de dicho inmueble, de donde robaron tarjetas bancarias, aparatos electrónicos, dinero en efectivo y dos automóviles.

El Órgano jurisdiccional valoró las evidencias y emitió la resolución de culpabilidad, programando para el próximo 09 de julio a las 09:00 horas, la audiencia de individualización de sanciones, en donde les impondrá la pena privativa de la libertad que purgarán en el Cereso No. 3 de la localidad.