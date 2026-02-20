Empresarios y liderazgos del sector productivo expresaron su respaldo y confianza en los avances que ha demostrado el alcalde Marco Bonilla Mendoza en el cumplimiento de los compromisos firmados durante su campaña, y coincidieron en que este enfoque de trabajo debe replicarse también en Ciudad Juárez para fortalecer la gobernanza y los servicios públicos de la frontera.

Durante un encuentro de trabajo con representantes de la iniciativa privada, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares, destacó que la revisión de los compromisos ha arrojado resultados positivos y tangibles, lo que demuestra la seriedad y cumplimiento de la administración municipal en beneficio de la ciudadanía.

“Los compromisos firmados durante la campaña no han quedado en papel; hemos visto avances reales, y confiamos en que la visión de Marco Bonilla seguirá impulsando el desarrollo eficiente y ordenado que requiere nuestra región”, señalaron empresarios asistentes.

Uno de los temas centrales fue la propuesta de una figura administrativa que garantice la continuidad operativa en áreas clave como limpia, alumbrado público, pavimentación, parques y jardines, evitando cambios bruscos de dirección con cada administración y promoviendo una ciudad más eficiente, ordenada y con mejores servicios para la gente de Juárez.

Los líderes empresariales destacaron que ese mismo modelo de trabajo —orientado a resultados y a la estabilidad de los servicios públicos— debe adoptarse en Ciudad Juárez, una ciudad que exige respuestas claras y soluciones que mejoren la vida diaria de sus habitantes.

En este sentido, coincidieron en que la gestión del alcalde Bonilla —con enfoque técnico, diálogo abierto con el sector productivo y compromiso con la ciudadanía— puede servir de inspiración para consolidar un proyecto de gobierno eficiente y cercano a la gente en Juárez.