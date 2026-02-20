viernes, febrero 20, 2026
Retira municipio puestos de las canchas de la 16

by Salvador Miranda
El día de hoy Jueves 19 de Febrero el Municipio de Ciudad Juárez en seguimiento del plan de Reordenamiento Urbano realizó el retiro de dos puestos que se encontraban fijos en la calle 16 de Septiembre esquina con Higuera ya que en días pasados fueron notificados y se encontraban sobre una banqueta de área pública en un parque municipal, los propietarios de manera voluntaria retiraron otros cinco puestos

El Director de Regualcion Comercial informó que se analiza la reubicación de los vendedores y reiteraron que estos operativos buscan regular el comercio en la vía pública y mantener el orden en los espacios públicos, además invita a la ciudadanía acercarse a la dirección para tramitar los permisos correspondientes.

Dentro del operativo se mantuvo el trabajo en equipo entre las dependencias de Regulación comercial, Limpia, Proteccion Civil, Ecología, SSPM, Seguridad Vial y Alumbrado Público

