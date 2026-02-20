En las instalaciones del Plantel CONALEP Cd. Juárez II, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) llevó a cabo la Firma de Convenio de Colaboración con NETS MX, con el propósito de fortalecer la vinculación entre el sector educativo y el sector productivo, en beneficio del desarrollo profesional de las y los estudiantes.

En el marco de la ceremonia se realizaron los Honores a la Bandera, seguidos de la presentación del presídium y el protocolo oficial de firma del convenio.

El objetivo principal del convenio marco es integrar a estudiantes al Programa de Educación Dual, así como desarrollar proyectos y programas conjuntos que favorezcan su preparación profesional.

El presídium estuvo integrado por autoridades educativas, representantes del sector empresarial y organismos estratégicos de la región, entre ellos: Omar Bazán Flores, Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Adrián Nájera Gaytán, Gerente de NETS MX, Maurilio Fuentes Estrada, Subsecretario de Educación y Deporte Zona Norte, Representantes de la Dirección General Estatal de CONALEP, Directores de planteles CONALEP, Representantes de instituciones educativas y organismos empresariales de la región.

Durante su intervención, Omar Bazán Flores dio la bienvenida a los asistentes y destacó el compromiso permanente de CONALEP Chihuahua con la formación integral de sus estudiantes. “Hoy refrendamos nuestro compromiso de fortalecer la vinculación con el sector productivo. La llegada de NETS MX representa una oportunidad estratégica para nuestros planteles en Ciudad Juárez, ya que permitirá a nuestras y nuestros estudiantes integrarse a esquemas de formación que combinan el aprendizaje en el aula con la experiencia directa en la industria”.

Por su parte, Adrián Nájera Gaytán, Gerente de NETS MX, subrayó la relevancia del Programa de Educación Dual como un modelo transformador: “El programa de Educación Dual viene a transformar la vida de los estudiantes, brindándoles experiencia real en el entorno laboral, desarrollando competencias técnicas y habilidades profesionales que les permitirán incorporarse con mayor preparación y confianza al mercado laboral”.

En el mensaje de clausura, Maurilio Fuentes Estrada felicitó a ambas instituciones por concretar esta alianza estratégica: “Este convenio representa una suma de voluntades entre el sector educativo y el sector productivo. Al generar oportunidades reales de formación y experiencia para nuestros jóvenes, estamos fortaleciendo su futuro y contribuyendo al desarrollo económico de nuestra región”.

Con esta firma se establece la pauta para consolidar una vinculación efectiva entre CONALEP y la industria, impulsando la empleabilidad, el desarrollo de talento local y la competitividad de Ciudad Juárez.

La ceremonia concluyó con la firma oficial del convenio y la toma de fotografía con autoridades e invitados especiales.

CONALEP Chihuahua continúa fortaleciendo alianzas estratégicas que impulsan el crecimiento académico y profesional de sus estudiantes, consolidándose como una institución clave en la formación de talento para el sector productivo del estado.