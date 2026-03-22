El cuerpo de un hombre sin vida y con visibles huellas de violencia fue localizado este domingo en una calle de terracería de la colonia Jardines de Roma al sur de la ciudad.

Fue a través de una llamada de emergencia, realizada por una fémina, que se alertó de la presencia de un cuerpo sin vida en las calles Central y Puerta del Sol, de la citada colonia y cuyo cuerpo se encontraba semi envuelto en una cobija.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo de un masculino sin signos vitales, quien se encontraba envuelto en varias cobijas.

De acuerdo con el informe preliminar, vestía tenis color blanco, short verde y camisa del mismo color, además de presentar manchas hemáticas y estar maniatado.

Ante el hallazgo, se dio aviso a las autoridades investigadoras de la Fiscalía, zona norte, quienes de inmediato se dieron a la tarea de realizar el levantamiento de evidencias y traslado del cuerpo al semefo para sus exámenes correspondientes y su posterior identificación.