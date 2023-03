Alguien tiene que responder por daños

“Alito” ya siente pasos en la azotea

Sigue Jáuregui con la barredora en la Fiscalía

Como no suele suceder en las sesiones del Congreso del Estado, sean ordinarias, extraordinarias o solemnes, ayer en el marco del día internacional de la mujer hizo acto de presencia la gobernadora Maru Campos ante el pleno, para entregar seis reconocimientos a igual número de mujeres destacadas en diversos ámbitos de la vida del estado.

Tan solemne o negociada fue la sesión que por primera vez los del equipo guinda hasta aplaudieron a la titular del ejecutivo del estado.e

Todo esto se llevó durante la mañana antes de que iniciara la marcha de las mujeres que partió de la glorieta de Francisco Villa al Ángel de la Independencia allá en la capital del estado.

Por cierto, las mujeres que participaron en la marcha causaron varios daños a propiedades privada y públicas, entre ellas al Palacio de gobierno en donde incendiaron algunas ventanas de madera. Por momentos la situación se salió de control y las autoridades simplemente no pudieron prevenir ese tipo de perjuicios provocados.

Esta civilidad debiera de seguirla como norma en los debates y votaciones futuras de las sesiones legislativas, aunque sólo es una utopía ya que a finales de este 2023 y durante los primeros seis meses del 2024 se estarán dando con todo, antes, durante y después del proceso electoral 2024.

*****

Lo que sucedió el día de ayer durante la manifestación de los colectivos feministas, será una prueba de fuego para nuestra gobernadora porque la afronta no fue contra la violencia de género sino en contra de la casa de María Eugenia Campos.

Nadie concibe que este grupo de mujeres se manifieste en contra de la violencia, pero con violencia. Incendiar las ventanas del palacio de gobierno no tiene límite y esto deberá derivar en una exhaustiva investigación con resultados que deriven el arresto de los responsables.

Para muchos chihuahuenses el 8 de marzo se ha convertido en una fecha controversial por que participan diversos grupos con ópticas y expresiones diferentes. Lamentablemente en estas marchas imperan los grupos de radicales que utilizan el vandalismo durante la conmemoración.

Nadie, absolutamente nadie les evita su derecho a manifestarse, como sociedad reconocemos que la igualdad de género debe prevalecer y poco a poco los diferentes sectores la están impulsando desde el área laboral hasta el educativo.

Los colectivos ejercieron su derecho, pero pusieron en peligro la integridad física no solo de los transeúntes que vieron afectados por la marcha, como quienes intentaron utilizar las destruidas estaciones del vivebus colocados por toda la avenida universidad, sino también la de los menores que encabezaron la marcha.

Las fotografías en los medios de comunicación evidencian la asistencia de por lo menos una veintena de niños y aún con eso las feministas, sobre todo las encapuchadas y vestidas de negro les valió su seguridad. Hasta donde hemos llegado.

Obviamente en dicha manifestación acuden personas que genuinamente luchan por causas nobles, personas que han sufrido o visto sufrir la desigualdad de género, sin embargo, su lucha fue opacada por grupos que lo que menos quieren es lograr es respeto de nuestras mujeres y lamentablemente también son mujeres.

Alguien tiene que responder por esto.

*****

El dirigente nacional de lo que todavía queda del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, empieza a sentir pasos en la azotea y se agarra con uñas y dientes a la dirigencia. Ya empezó a dar los primeros pasos para dejar a un cómodo en su lugar en caso de salir por piernas de la presidencia del tricolor.

Sus asesores jurídicos le han dicho que es altamente probable que el recurso que interpuso en el Trife contra la decisión del INE, de haber echado abajo los cambios estatutarios que le promulgaban la estancia en la dirigencia nacional de forma arbitraria por poco más de un año, está en riesgo de perderse.

De tal forma que en los pasillos del CEN del PRI se dice que para cuidarse la espalda y todas las tropelías que ha cometido, y no son pocas, pretende en primera instancia dejar en agosto como su sucesor al coahuilense y exgobernador Rubén Moreira.

Y para que no se le atore la puerta, en el caso de que tenga que ser mujer, su segunda opción es la chihuahuense y exsecretaria general de gobierno, Graciela Ortiz González.

La estrategia de Alito es bastante burda ya que ambos personajes del norte del país son sus incondicionales; en su lugar le garantizarían cuidarle la espalda, el frente y los costados; así como le asegurarían una senaduría para que el campechano siga gozando de fuero constitucional y se siga protegiendo durante seis años más.

****

Sin descanso César Jáuregui Moreno sigue aplicando la barredora en la Fiscalía General del Estado, ahora llegaron los relevos a las fiscalías de zona sur y de la zona occidente.

Al igual que ya lo había realizado en la zona norte, donde llegó Carlos Manuel Salas; también hubo cambio en la Fiscalía de Operaciones Estratégicas donde llegó Arturo Velazco Ponce; en la Dirección de Información de Análisis y Estadística Criminal llegó el expriísta Eleodoro Araiza Reyes.

En la zona occidente fue designada Silvia González Gutiérrez y a la sur, con sede en Parral, llegó Juan Carlos Portillo Coronado.

Ojalá que esos cambios a 18 meses de que llegó este gobierno le funcionen bien a los chihuahuenses, y como muestra un botón y ahí está el caso de El Chueco que no ha sido detenido por los homicidios de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui.

No pasó desapercibido en la conferencia de prensa que ofreció para anunciar los cambios que, en su actitud, el fiscal general del estado se distingue un tanto incómodo, como si hubiera algo que todavía no le cuadra en sus dos meses al frente de la Fiscalía General del Estado; ya veremos en las próximas semanas que reflejo positivo pueda traer esta barredora que aún no para.

****

Cada vez se pone más tenso la presencia de migrantes en Ciudad Juárez, quienes se sienten intocables y con todos los derechos habidos y por haber.

El bochornoso acto de vandalismo que cometieron las personas migrantes en el cruce de la avenida 16 de septiembre y Francisco Villa, precisamente en el Hotel Úrsula se enfrentaron contra elementos de la policía municipal y agentes del Instituto Nacional de Migración, al pedirles documentos de su legal estancia en el país.

Sin embargo, fueron agredidos con piedras donde algunos agentes resultaron con descalabros y vidrios rotos de los vehículos.

Hubo algunos migrantes que salieron por las ventanas del hotel, brincaron techos de otros negocios, en fin, un circo que armaron todo para no ser detenidos.

Finalmente, todo volvió a la calma, pero la verdad sea dicho, la presencia de los migrantes está siendo un serio problema para la ciudad.

Es evidente que fuman marihuana en plena vía pública y no lo pueden ocultar porque es notorio el olor que emanan.

Súmale la molestia que causan a los automovilistas en los cruceros que le avientan el agua sucia al vidrio para limpiarlos sin el consentimiento, en fin, ojalá que el gobierno federal ponga fin a esta situación que cada día se agrava más.