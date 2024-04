Instalan plantón familias de los 43 de Ayotzinapa en el Zócalo

Familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 informaron que instalarán un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México durante seis días para exigir justicia y el esclarecimiento del caso, que este 2024 cumple 10 años.

Además, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador reunirse con ellos y reiniciar un diálogo antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio para que les informe los avances de las investigaciones.

La movilización, parte de la ‘Acción Global 115 por Ayotzinapa’, se dio del Ángel de la Independencia, en la céntrica avenida Reforma, hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

“Tenemos planeado estar en el Zócalo hasta el 1 de mayo; (con López Obrador) Hubo pequeños avances hasta que se llegó a la revisión del tema del papel del Ejército aquella noche en Iguala”, dijo Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 estudiantes.

El gobierno no ha avanzado en ese tema y respalda al Ejército, no estamos de acuerdo que el presidente diga que ya no hay nada que esperar de parte del Ejército.

Asimismo, expresaron su desacuerdo en que López Obrador los reciba hasta después de las elecciones del 2 de junio.

“No somos actores políticos, no estamos a favor de un partido o de otro, estamos a favor de que haya justicia y verdad en el caso”, apuntó Ortega.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que no habrá carpetazo en el caso Ayotzinapa, por lo que el Gobierno de México continúa las indagatorias para dar con el paradero de los 43 normalistas.

En conferencia de prensa matutina puntualizó que los delitos no prescriben, de modo que no pueden cerrar los expedientes.

“Que no estén pensando quienes participaron en estos hechos tan inhumanos, injustos, que ya nos vamos a ir y que nos van a poner obstáculos para que no avancemos.

“No es que ya nos fuimos y ya pasó todo. No, y yo espero que en el tiempo que nos falta podamos avanzar”.

López Obrador reiteró que, tras las elecciones del 2 de junio, recibirá a las madres y padres de los 43 estudiantes para presentarles más avances de las investigaciones.

Familias y estudiantes de Ayotzinapa han manifestado en sus últimas protestas que López Obrador no ha cumplido su promesa de resolver la desaparición de sus 43 compañeros en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

En los últimos meses han secuestrado camiones, vandalizado instalaciones del gobierno y realizaron un plantón en el Zócalo, el mes pasado, para exigir una audiencia con López Obrador.

En 2023, López Obrador aseguró que el Ejército había entregado toda la información relativa al caso Ayotzinapa, pero para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se trató de una obstrucción por parte de las Fuerzas Armadas para evitar la investigación del rol que tuvieron en la desaparición.

Aristegui