En el marco de la celebración por el 108 aniversario del Departamento de Bomberos de Ciudad Juárez, el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó este domingo las actividades del Bombero Challenge 2026, efectuado en el Parque Xtremo.



Acompañado de su esposa, Angélica Mendoza Beltrán, y del director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, el alcalde reconoció la labor que diariamente desempeñan los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos para salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias juarenses, destacando la preparación, disciplina y compromiso que requiere su trabajo.



Como parte de los festejos por el Día del Bombero, los “tragahumo” participaron en esta competencia diseñada para poner a prueba su resistencia física, fuerza y habilidades.



El circuito reproduce algunas de las actividades que los bomberos deben efectuar durante la atención de un incendio estructural, entre ellas romper obstáculos, levantar y movilizar mangueras, efectuar el rescate y arrastre de una víctima, superar un recorrido en zigzag y trasladar una manguera con agua.



La competencia se desarrolla de manera individual y por equipos, quienes deben completar los ejercicios en el menor tiempo posible, poniendo a prueba su condición física, coordinación y técnica.



El Bombero Challenge 2026 forma parte de las actividades conmemorativas por los 108 años de servicio del Departamento de Bomberos de Ciudad Juárez.



Los festejos continuarán el próximo sábado 22 de agosto, Día del Bombero, con distintas actividades para reconocer a los integrantes de la corporación.



Ese día, a las 6:00 de la mañana, se llevará a cabo la tradicional Carrera del Bombero, que partirá de la Estación Central, ubicada en Heroico Colegio Militar y calle 5 de Mayo, para recorrer aproximadamente 4 kilómetros por El Chamizal y concluir en el mismo punto.