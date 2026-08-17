Este fin de semana estuvo bastante movido para todos los que andan sobre el poder del Estado: por un lado, en Morena miden músculo Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez; mientras que en el PAN ya todos, empezando por la gober Maru Campos, cerraron filas a favor de Marco Bonilla.

Ahora sí que, como dicen por ahí, ya hay tiro.

Después de lo visto el sábado pasado allá en la colonia La Montada, y de la operación de desdoble en el PAN alrededor de Marco Bonilla, el escenario rumbo a 2027 empieza a dejar de ser una colección de aspiraciones para convertirse en una verdadera pelea por la silla grande de Chihuahua.

Y ojo, porque todavía falta bastante para la elección, pero los partidos ya entendieron que el que se duerma se lo lleva la corriente.

Hay que destacar que este sábado, Cruz Pérez Cuéllar salió de La Montada con algo más que una asamblea informativa. Salió, según dicen algunos, con la candidatura en la bolsa.

La presencia de Andrea Chávez, Juan Carlos Loera y Lilia Aguilar, además de la respuesta de la militancia, convirtió el acto casi casi en un destape a favor del alcalde con licencia.

En esa asamblea, Cruz habló de unidad, de lealtad al movimiento y de preparar a la estructura para las batallas electorales que se aproximan.

Y ahí está justamente el detalle. Una cosa es decir que se tiene estructura y otra muy distinta es enseñarla. Cruz la enseñó y apabulló a Andrea Chávez.

Andrea Chávez sigue teniendo reflectores, discurso, presencia en redes sociales, eso nadie se lo quita, pero en la cúpula del partido no las trae, ni muchos en territorio de Chihuahua, así lo dicen los propios morenistas.

Y Cruz lleva meses recorriendo territorio, organizando reuniones, apareciendo con liderazgos y buscando demostrar que su proyecto no termina en Ciudad Juárez.

Así lo ha demostrado durante estos casi 60 días de campaña, de hecho, ayer domingo anduvo muy activo en por Ojinaga, en donde dejó ver su liderazgo estatal.

Por eso anda hablando de agua, carreteras, salud, infraestructura, desarrollo regional y coordinación con la Federación.

Mientras Morena presume músculo, en el PAN finalmente parece que escucharon el gallo cantar por la mañana.

Durante semanas, los panistas estuvieron observando cómo los morenistas se movían, se placeaban, recorrían municipios y calentaban motores.

Pero ahora Acción Nacional comenzó a enseñar sus cartas. Y la principal tiene nombre y apellido: Marco Bonilla.

El alcalde de Chihuahua finalmente fue designado coordinador político estatal del PAN, mientras Daniela Álvarez asumió la coordinación estatal estratégica. La fórmula es bastante clara: Bonilla a la conducción política y Álvarez a la operación territorial y partidista, y quizá abandere la candidatura a la presidencia municipal de Juárez.

La señal más fuerte vino desde Palacio Estatal. Por fin Maru Campos respaldó públicamente a Bonilla y llamó a los panistas a cerrar filas, advirtiendo que no hay espacio para ambiciones personales ni divisiones internas.

Si el PAN logre mantener alineados al Gobierno estatal, al partido, a los alcaldes, legisladores y estructuras municipales, Bonilla puede convertirse en una candidatura con una maquinaria política bastante considerable detrás.

No es poca cosa.