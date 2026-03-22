El Gobierno Municipal implementó jornadas de servicio comunitario en el parque El Chamizal y en el vivero municipal, donde participaron personas canalizadas por el Sistema de Justicia Cívica.

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón, explicó que estas actividades permiten a quienes cometieron alguna infracción cumplir con servicio comunitario en lugar de realizar un pago económico, contribuyendo directamente al bienestar de la ciudad.

Las labores se desarrollaron este día en el sector conocido como Los Asadores, donde se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento general como corte de pasto, poda formativa de árboles y retiro de ejemplares además, varias ramas secas fueron trituradas para ser reutilizadas como composta, contribuyendo así al aprovechamiento de los residuos orgánicos.

Destacó que estas acciones forman parte de la preparación para la próxima celebración de Pascua, ya que buscan garantizar la seguridad de los visitantes.

En esta jornada participaron aproximadamente 65 personas en tareas como limpieza, traslado de plantas a áreas de crecimiento y retiro de cepas.

“Invitamos a la ciudadanía a que así como traen sus alimentos, también se lleven o depositen correctamente su basura en los tambos disponibles. Esto ayuda a mantener limpio el parque y fomenta una cultura de cuidado que beneficia a todas y todos los juarenses”, señaló.

El coordinador operativo del Parque El Chamizal, José Luis Barraza Ocaña, mencionó que es importante para la Dirección de Parques y Jardines las labores de mantenimiento y el apoyo del voluntariado en este importante espacio de la ciudad, pues el trabajo incluye limpieza y acondicionamiento de troncos para evitar el acceso indebido de vehículos a las áreas verdes, lo cual representa un problema constante.