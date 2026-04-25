La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años y tres meses de prisión, dictada en contra de Francisco A. C., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, que cometió el 26 de abril del 2024, en las calles Puerto Nápoles y Puerto Lisboa, de la colonia Tierra Nueva II, en Ciudad Juárez.

Las pruebas presentadas por un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, establecen que el ahora sentenciado, en compañía de diversos sujetos, disparó con un arma de fuego en contra las víctimas Kevin Alberto M. S., y Ángel David M. S., quienes resultaron heridos de gravedad.

Hechos por los que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión.