viernes, abril 24, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Dan más de ocho años de cárcel a quien intentó asesinar a dos masculinos en el 2024
Portada

Dan más de ocho años de cárcel a quien intentó asesinar a dos masculinos en el 2024

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años y tres meses de prisión, dictada en contra de Francisco A. C., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, que cometió el 26 de abril del 2024, en las calles Puerto Nápoles y Puerto Lisboa, de la colonia Tierra Nueva II, en Ciudad Juárez.

Las pruebas presentadas por un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, establecen que el ahora sentenciado, en compañía de diversos sujetos, disparó con un arma de fuego en contra las víctimas Kevin Alberto M. S., y Ángel David M. S., quienes resultaron heridos de gravedad.

Hechos por los que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión.

You Might Also Like

You may also like

Reconoce Alcalde el trabajo de las educadores en su día

Realizará la UACJ la Carrera x la Carrera: Mis kilómetros por tu...

Asesinó a su pareja sentimental en el 2024; pasará 41 años en...

Entrega Elizabeth Guzmán cheque de 82 mil pesos a diputado infantil

Otorga la JMAS convenios y descuentos a vecinos de Senderos de San...

Implementan jornada de fumigación y sanitización de unidades del JuárezBus