Los eventos masivos en Ciudad Juárez siguen realizándose en un ambiente de tranquilidad y armonía en la población, como ocurrió este Domingo de Pascua, tanto en El Chamizal como en otros espacios a los que acudieron las familias para celebrar la fecha, dijo el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar en su conferencia de prensa semanal.



“Ayer estuvimos haciendo un recorrido en El Chamizal, saludando y conviviendo con las familias que estaban ahí, bajo un poco la afluencia por el clima, pero sí hubo bastante gente”, agregó.



El alcalde comentó que hubo saldo blanco, como ya es costumbre en la ciudad, con las festividades que se llevan a cabo.



Por su parte, el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó sobre los servicios que se ofrecieron ayer por parte de la dependencia.



Indicó que en El Chamizal acudieron 25 mil personas de las 45 mil que se esperaban, pero fueron menos debido al clima que se presentó ayer en la localidad.



“El viernes acudieron al parque 7 mil personas y el sábado alrededor de 18 mil, lo que nos da una cifra de 50 mil personas durante el fin de semana”, mencionó.



Rodríguez dijo que tuvieron algunas intervenciones por parte del Departamento de Rescate y de Bomberos, quienes les recomendaron a dos ciudadanos no tener lumbre al ras del suelo, en donde se les apagó estas fogatas.



Comentó que el Departamento de Rescate atendió a tres personas, un menor que se cayó y tuvo una lesión en la nariz, además de una adulta mayor que tuvo una luxación de tobillo, quien fue trasladada por sus familiares a recibir atención médica, así como un niño extraviado en El Chamizal, quien fue localizado de inmediato por sus familiares.



Debido a los fuertes vientos registrados ayer, dijo que solo se atendió una incidencia con un árbol que se derribó sobre la vía pública, el cual fue retirado de inmediato.



El funcionario resaltó la buena coordinación que mantuvieron con Seguridad Vial en el apoyo del flujo vehicular.