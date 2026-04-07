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Puedo ser presidente de Venezuela: Donald Trump

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Luego de terminar sus cuatro años de gobierno en los Estados Unidos, Donald Trump podría competir por la presidencia de Venezuela, aseveró el político norteamericano en una reciente conferencia de prensa.

De acuerdo con el mandatario, su popularidad en la nación sudamericana es tan alta que solo debe aprender español para contender en las elecciones presidenciales venezolanas.

“Y solo para dejarlo en claro, los venezolanos dicen que si me postulara para presidente de Venezuela tengo mejores números en las encuestas que los que nadie jamás ha tenido en Venezuela.

“Así que, después de haber terminado con esto, puedo ir a Venezuela, aprender rápido español, lo que no tomará mucho porque soy bueno con los idiomas, iría a Venezuela y me presentaría a las elecciones presidenciales”, detalló en forma irónica.

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Rápidamente, el mandatario rectificó y señaló que tiene muy buenas relaciones con el ejecutivo, liderado por Delcy Rodríguez, y que se encuentran contentos con la colaboración que mantienen.

“Pero actualmente estamos muy contentos con la presidenta electa que tenemos justo ahora”, dijo.

ElHeraldodeMéxico

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