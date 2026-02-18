La Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua por mayoría de votos, aprobó la proposición presentada por el diputado Francisco Sánchez Villegas, mediante la cual se exhortó al Gobierno de la República a revisar los Libros de Texto Gratuitos elaborados durante la gestión de Marx Arriaga Navarro.

La proposición pide que se instruya a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a realizar de manera inmediata una revisión técnica, pedagógica y constitucional de los materiales referidos, con el objetivo de identificar contenidos que pudieran contravenir los principios de laicidad, imparcialidad y pensamiento crítico previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la exposición del asunto el Legislador destacó que el artículo 3º constitucional establece que la educación impartida por el Estado debe ser universal, inclusiva, gratuita, laica y de excelencia, lo que implica garantizar no sólo el acceso a las aulas, sino también la calidad y neutralidad de los contenidos educativos.

Asimismo, se subrayó que, conforme al artículo 1º constitucional, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que los Congresos locales cuentan con legitimación para emitir posicionamientos institucionales cuando se trate de la defensa del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

En este mismo sentido, se pidió a la SEP informar públicamente sobre la vigencia actual de los materiales señalados en cuanto a los criterios técnicos y pedagógicos utilizados en su elaboración y la estrategia de actualización, sustitución o retiro gradual, en caso de identificarse inconsistencias con los principios constitucionales.

Por último, el iniciador enfatizó que la finalidad del exhorto es estrictamente constitucional y educativa, orientada a fortalecer la confianza pública en el sistema educativo y a garantizar que los materiales oficiales se mantengan alineados con los valores democráticos, la pluralidad y el respeto a los derechos humanos.