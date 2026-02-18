Las Indias de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dejaron claro quién manda en la arena. Tras una jornada de alta intensidad en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Chihuahua, el equipo representativo de la frontera se coronó campeón de la Olimpiada Estatal de Voleibol de Playa, logrando su clasificación directa a la Etapa Regional.

Bajo la estrategia de la experimentada entrenadora Pamela Aguirre Aguayo, la dupla conformada por Aidé Aguilar, de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo y Danna Cervantes del Programa de Médico Veterinario Zootecnista del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), demostró una química impecable en la categoría Juvenil Mayor, superando no solo a sus rivales, sino también la presión de un torneo con alta competitividad.

El camino al podio: Nervios de acero

La victoria no fue un camino sencillo. Tras dominar la fase de grupos venciendo a la Universidad Regional del Norte (URN), campus Chihuahua y a las YODAES de Casas Grandes, las juarenses se enfrentaron a una «prueba de fuego» en semifinales contra el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH).

«Fue un juego cardíaco«, relató la entrenadora Aguirre. El encuentro se extendió hasta un dramático tercer set que se definió por la mínima diferencia (17-15), demostrando la resiliencia física y mental de las atletas de la UACJ.

Victoria contundente en la final

Lejos de llegar desgastadas por la semifinal, Aguilar y Cervantes cerraron el torneo con autoridad. En el duelo por el oro, se midieron ante la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), liquidando el encuentro en apenas dos sets para colgarse la medalla dorada.

Lo que sigue para las campeonas

Las Indias ahora portarán el uniforme de la selección estatal y viajarán a Culiacán, Sinaloa, del 13 al 15 de marzo. Allí buscarán replicar este éxito para sellar su pase definitivo a la Olimpiada Nacional.