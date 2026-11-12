El respeto y la protección de los derechos humanos son una responsabilidad que todas las instituciones deben asumir.

En la educación superior, este compromiso debe reflejarse en acciones que, día a día, garanticen su ejercicio y promuevan una cultura de respeto entre toda su comunidad universitaria.

Por lo anterior, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue sede del 24.° Encuentro de la Red de Organismos Defensores de Derechos Universitarios “Las Universidades y los Derechos Humanos”.

Este encuentro tiene el objetivo de generar intercambio de experiencias, reflexión y nuevo aprendizaje ante los desafíos actuales que las universidades enfrentan actualmente.

También, al ser sede, la Universidad celebró ante 22 representantes de instituciones hermanas el 20.° aniversario de la Defensoría de los Derechos Universitarios, misma que fue creada por el Honorable Consejo Universitario de esta casa de estudios el 22 de noviembre de 2006.

En su mensaje, el rector Daniel Alberto Constandse Cortez, comentó que este día es de doble orgullo para la Universidad al ser la sede nacional de un encuentro más de la REDDU, y además por celebrar 20 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

“La misión de nuestras Universidades trasciende la formación profesional, la investigación y la generación de conocimiento. Tenemos también la responsabilidad de formar personas conscientes de sus derechos y obligaciones, así como de promover comunidades universitarias sustentadas en el respeto mutuo, la inclusión, el diálogo y la convivencia pacífica”.

El titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, el maestro Omar Olivas Padilla, expresó su agradecimiento al rector de la UACJ por apoyar la iniciativa de realizar este espacio de diálogo y protección de los derechos humanos en esta casa de estudios, e igualmente reconoció el encuentro como un momento valioso para convivir y generar acuerdos entre instituciones educativas que sean de beneficio para las comunidades universitarias.

Asimismo, el presidente de la Red de Organismos Defensores Universitarios (REDDU), el doctor Diego García Ricci, se sintió honrado de regresar a la UACJ luego de años de haber formado parte de las filas de docentes en esta casa de estudios.

Recordó que en ese tiempo la ciudad padecía los estragos de la violencia, pero que ahora, a su regreso a esta frontera, reconoció que Juárez es otra.

Por ello, también aprovechó el espacio para rendir un homenaje a esta Universidad por lo que ha hecho por su comunidad con el pasar de los años.

“Las defensorías universitarias, desde sus distintos ámbitos de competencia, representan espacios fundamentales para acercar los derechos a las personas, especialmente cuando estos han sido vulnerados o existen condiciones estructurales que dificulten su ejercicio efectivo”.

La secretaria Ejecutiva de la REDDU, la doctora Guadalupe Barrena Najera, aprovechó el micrófono y felicitó a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UACJ por sus 20 años de existencia.

“No puede haber generación o transmisión de conocimiento si no tenemos la libertad de expresar la diversidad en nuestros puntos de vista, pero siempre respetando la dignidad de todas las personas que confluimos en nuestros espacios y procurando promover que exista justicia; y, a través de la justicia la paz en la convivencia”, expresó la también titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM.

Al concluir con los discursos, el rector de esta casa de estudios dio lectura a la declaración de los derechos universitarios.

“Mecanismo de Derechos Humanos en el ámbito no jurisdiccional estatal” fue la conferencia magistral que siguió a la inauguración de este encuentro, a cargo de la doctora Ada Miriam Aguilera Mercado, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua.