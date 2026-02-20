En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, organizará un conversatorio con mujeres que han destacado en el periodismo y en áreas de comunicación social en Ciudad Juárez.

La actividad fue confirmada por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la institución, que informó que el evento estará dirigido principalmente a estudiantes, debido a que la conversación abordará el ejercicio periodístico en el contexto fronterizo.

El conversatorio se llevará a cabo el próximo 5 de marzo a las 10:00 de la mañana en el audiovisual de la UACH. La actividad será pública y forma parte de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer.

Durante el evento, tras la presentación de las invitadas, los asistentes podrán formular preguntas que serán canalizadas a través de una intermediaria, con el fin de mantener el orden y la dinámica de la conversación.

Se espera que las participantes compartan sus experiencias profesionales en distintos medios de comunicación, así como los retos y riesgos que han enfrentado en el ejercicio del periodismo en Ciudad Juárez.

El objetivo es que las y los estudiantes conozcan de primera mano los desafíos del trabajo periodístico en la frontera y puedan reflexionar sobre el papel de la mujer en los medios de comunicación.