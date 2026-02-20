viernes, febrero 20, 2026
Proponen “Ley Therian” para frenar el bullying en Nuevo León

by EdiciónJuárez
by EdiciónJuárez

El Congreso del Estado de Nuevo León recibió una propuesta ciudadana denominada “Ley Therian”, presentada con la finalidad de combatir el acoso y el bullying hacia personas que se identifican como animales en espacios públicos, privados y centros escolares.

La iniciativa fue presentada por el abogado Mauricio Castillo, quien acudió acompañado de Luis, un joven de 28 años que aseguró identificarse como caballo desde su infancia y dijo pertenecer a la comunidad therian.

El documento plantea la creación de protocolos de convivencia y protección en escuelas de todos los niveles, con el objetivo de prevenir actos de violencia, discriminación u hostigamiento dirigidos a estudiantes cuya identidad, apariencia o forma de expresión se aparten de lo convencional. También propone poner en marcha observatorios ciudadanos y lineamientos concretos para orientar a maestros y directivos en la atención de posibles casos de acoso.

Los impulsores aseguran que la iniciativa pretende garantizar la integridad física y emocional de estudiantes, así como sancionar a quienes incumplan las medidas de prevención ante situaciones de discriminación relacionadas con la identidad personal.

Luis señaló que esta propuesta surge de la necesidad de dignificar a quienes forman parte de esta comunidad y de frenar prácticas de burla o rechazo. Afirmó que en Nuevo León existen varias personas que comparten esta identidad y han enfrentado estigmas desde temprana edad.

La propuesta será analizada por las comisiones correspondientes del Congreso local, que determinarán su viabilidad o posibles ajustes antes de que pase a discusión en el pleno.

