Como parte de su formación académica y científica, Fernando Zazueta, alumno de quinto semestre de la carrera de Médico Cirujano y Partero, realizó una estancia de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, ubicado en la Ciudad de México, uno de los centros de referencia más importantes del país en materia de salud y ciencia médica.

Durante su estancia, el estudiante participó activamente en proyectos de investigación clínica, destacando su colaboración en el estudio titulado “Estratificación del Riesgo Preoperatorio con la Calculadora de Riesgo Quirúrgico del NSQIP para la Selección de Unidades de Corta Estancia”, investigación enfocada en mejorar los procesos de atención quirúrgica y la seguridad del paciente.

El proyecto analiza la importancia de una correcta estratificación del riesgo preoperatorio para identificar de manera segura a los pacientes candidatos a egreso el mismo día o en un periodo menor a 48 horas dentro de las Unidades de Corta Estancia (UCE). Para ello, se aplicó de forma preoperatoria la Calculadora de Riesgo Quirúrgico del NSQIP a pacientes quirúrgicos ingresados en un hospital de tercer nivel, entre los meses de julio y diciembre de 2025.

En esta investigación, Fernando Zazueta figura como coautor junto a especialistas del área médica, entre ellos Alcaráz-Luna Mara Liliana, Aguirre-Suasto Horacio Ernesto, Yoshikai-Urbina Kuniko y Pérez-Soto Rafael Humberto, lo que refleja su involucramiento directo en el desarrollo del trabajo científico.

La participación del estudiante en este tipo de estancias fortalece su formación profesional, al permitirle integrarse a equipos multidisciplinarios de alto nivel y contribuir al avance del conocimiento médico, reafirmando el compromiso de la Universidad Autónoma de Chihuahua con la investigación y la excelencia académica.