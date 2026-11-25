El Director Ejecutivo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), Alberto Paredes, participa en la XXXVIII Convención Anual y Expo ANEAS 2026, que se lleva a cabo del 23 al 26 de noviembre en Querétaro, y reúne a representantes de organismos operadores, especialistas e instituciones del sector hídrico de todo el país.

Este encuentro representa un espacio para intercambiar experiencias, conocer nuevas tecnologías y compartir estrategias que permitan fortalecer la operación de los organismos operadores y atender los retos actuales en materia de agua.

Como parte de las actividades, Alberto Paredes, participó en una reunión con representantes de algunos de los principales organismos del sector hídrico del país, así como de distintos países como Belice, Brasil, Ecuador y Colombia.

Durante este encuentro se compartieron experiencias y perspectivas sobre el sector, además de dar a conocer el trabajo y los avances de la JMAS Juárez en el contexto del agua en Latinoamérica.

Por otra parte, personal de la JMAS Juárez presentó la plática “De trámite tradicional a gestión digital: caso de éxito del proceso de factibilidades de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez”, en la que se dieron a conocer los avances alcanzados en la modernización de este procedimiento mediante herramientas digitales.

La exposición estuvo a cargo de Cristal Chávez, Coordinadora de la JMAS; Carmen Caballero, Coordinadora de Proyectos de Factibilidades, y Paola Chávez, auxiliar de revisión de proyectos, quienes compartieron la experiencia del organismo en la transición de los tramites tradicionales a un esquema de gestión digital, con procesos más ágiles.

Con su participación en este encuentro, la JMAS Juárez comparte los avances en materia de modernización de trámites y fortalece el intercambio de conocimientos y experiencias con organismos y especialistas del sector hídrico a nivel nacional e internacional.