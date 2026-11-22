La Fiscalía General del Estado, aseguró nueve automóviles, como parte del seguimiento a una carpeta de investigación a cargo de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en Ciudad Juárez.

La intervención a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ministerio Público, se realizó la tarde de ayer viernes 20 de noviembre, en el cruce de la calle Amozoc y Avenida Tecnológico de la colonia Del Real.

En el lugar se aseguró los siguientes vehículos:

Honda, línea Civic, color azul obscuro, modelo 2017,

Honda, línea Civic, color rojo, modelo 2017,

Honda, línea Accord, color blanco, modelo 2017,

Honda, línea Civic, color rojo, modelo 2017,

Honda, línea Civic, color gris, modelo 2017,

Nissan, línea Sentra, color blanco, modelo 2021,

Kia, línea Río, color negro, modelo 2018,

Dodge, línea Challenger, color gris, modelo 2016,

Hunday, línea Sonata, color negro, modelo 2019, con matrículas del estado de Durango

Los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público que se encargará de continuar con las investigaciones.