Ciudad Juárez, Chihuahua-Con sus teléfonos celulares como principal herramienta, estudiantes de diferentes preparatorias de Ciudad Juárez están desarrollando sus habilidades en el fotoperiodismo, mediante el programa Reporteros Juniors, impulsado por la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Ciudad Juárez (SPYC).

Los jóvenes reciben capacitación para aprender a observar y documentar lo que sucede a su alrededor, desde sus escuelas y comunidades hasta diferentes escenarios de la vida cotidiana. De acuerdo con José Salas, coordinador de Reporteros Juniors, los estudiantes han mostrado entusiasmo por esta actividad y llegan a enviar decenas de fotografías cada semana.

Las imágenes son canalizadas a través de los jefes de grupo y posteriormente llegan al coordinador del programa. Los trabajos se publican en el portal voxdejuarez.mx, acompañados de descripciones redactadas por los propios estudiantes, quienes tienen la oportunidad de observar sus fotografías y textos publicados en internet. Esta plataforma también sirve para difundir las notas elaboradas por los jóvenes que se encuentran en la capacitación como reporteros.

Como parte de esta dinámica, se seleccionan las mejores fotografías de cada mes, las cuales son impresas y enmarcadas con la intención de llevarlas posteriormente a los periódicos murales de las preparatorias participantes. De esta manera, los estudiantes podrán ver sus trabajos expuestos dentro de sus propios planteles y compartir con sus compañeros la experiencia de comenzar a contar historias a través de imágenes.

El proyecto contempla una formación integral: los estudiantes comienzan con la capacitación en fotoperiodismo y quienes mantienen el interés pueden continuar con la preparación para convertirse en reporteros. José Salas, junto con Mario Ruiz, Mario Meza y Eduardo Huizar, integrantes de la (SPYC), participa en estas actividades, donde también se abordan conocimientos periodísticos, principios de ética y herramientas de superación personal.