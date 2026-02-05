Como parte de las acciones para mejorar el orden y la recuperación de espacios públicos, el Gobierno Municipal llevó a cabo este día un operativo de Reordenamiento Urbano en la avenida Abraham Lincoln, entre las calles Efrén Ornelas y Río Nilo.



El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que esta intervención forma parte de una dinámica de trabajo permanente entre diversas dependencias municipales, por lo que el operativo fue acordado previamente durante la mesa de coordinación realizada el martes, en la que se revisan expedientes y reportes ciudadanos para definir las acciones a implementar.



En esta ocasión, la intervención fue encabezada por la Dirección de Regulación Comercial y consistió en el retiro de puestos de comida que se encontraban instalados de manera irregular sobre un área verde, espacio destinado al uso común y donde no está permitida la actividad.



El funcionario explicó que previo al retiro, se tuvo acercamiento con algunas de las personas responsables, a quienes se les orientó para que acudan a la Dirección de Regulación Comercial o a la instancia correspondiente, con el fin de recibir información sobre los trámites necesarios para regularizar su situación.



Indicó que será la autoridad en materia de regulación comercial la que determine, en su caso, la aplicación de sanciones o cualquier otra resolución administrativa conforme a la normatividad vigente.



El director de Limpia comentó que estos operativos continuarán de manera permanente, atendiendo las denuncias ciudadanas. Además, las dependencias municipales seguirán trabajando de forma coordinada, con reuniones semanales de evaluación, para definir nuevas intervenciones que permitan mantener el orden y el uso adecuado de los espacios públicos.



En el operativo participó la Dirección General de Protección Civil, cuyo personal acudió como apoyo para desconectar la luz, además de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Coordinación General de Seguridad Vial, Dirección de Ecología y la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia.