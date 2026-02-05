Con la presencia del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acompañado de su esposa Rubí Enríquez, presidenta del DIF Municipal y de su hija Regina, se llevó a cabo la inauguración del Museo de las Identidades Juarenses, un nuevo espacio cultural dedicado a preservar, reflexionar y compartir las múltiples historias que dan forma a la identidad fronteriza.



En su mensaje, el presidente municipal destacó la importancia del museo como un proyecto que reconoce la diversidad que convive en Ciudad Juárez. Señaló que la ciudad no se define por una sola identidad, sino por la suma de muchas, marcadas por la migración, el trabajo, la creatividad y la resiliencia de su gente. Agradeció a la familia Fuentes Téllez por impulsar este recinto, al que calificó como una muestra genuina de amor por Juárez y una aportación necesaria para fortalecer el orgullo y el arraigo comunitario.



El alcalde subrayó que Ciudad Juárez es una potencia industrial y económica, pero también una ciudad con una profunda riqueza humana y cultural, por lo que iniciativas como el Museo de las Identidades Juarenses contribuyen a contar su historia desde una mirada amplia, digna y contemporánea, especialmente para las nuevas generaciones.



En el marco del evento, Gabriela Fuentes Téllez compartió que la fecha de inauguración, el 4 de febrero, tiene un significado especial para su familia al coincidir con el natalicio de su madre, Elmaida Téllez de Fuentes, quien junto a su esposo inculcó el valor del arte y la cultura como herramientas de transformación social. Explicó que el museo nace como un proyecto que, apoyado en la innovación tecnológica y los lenguajes digitales, busca difundir las grandes historias de la frontera y fortalecer el sentido de pertenencia, con énfasis en niñas, niños y jóvenes.



Por su parte, Elma Fuentes Téllez, vicepresidenta de Fundación Grupo Imperial, destacó que el Museo de las Identidades Juarenses surge del programa cultural Ada y del impacto de la campaña Siéntete orgulloso de ser de Juárez, iniciada en 2015 como una respuesta a los años más complejos de violencia que atravesó la ciudad. Señaló que este espacio representa la materialización de un esfuerzo colectivo por recuperar la memoria, la identidad y el orgullo de pertenecer a esta frontera.



La directora del museo, Adriana Marín, explicó que el desarrollo del recinto se realizó a partir de un proceso de investigación profunda, escucha activa y trabajo comunitario, en colaboración con museógrafos, curadores y creativos especializados. Detalló que el museo cuenta con una exposición permanente conformada por seis salas, una sala de exposiciones temporales y un espacio educativo diseñado para atender a escuelas, infancias y juventudes, con el objetivo de construir arraigo desde edades tempranas. Asimismo, informó que el Museo de las Identidades Juarenses forma parte del Consejo Internacional de Museos (ICOM).



Durante la inauguración, el actor internacional Joaquín Cosío compartió un mensaje en el que subrayó la importancia de contar con espacios culturales abiertos a la ciudadanía. Destacó que el museo responde a una necesidad fundamental del país: la creación de espacios públicos para el arte y la cultura, pensados para la gente que habita las ciudades. Agradeció a la familia Fuentes Téllez y a las autoridades por hacer posible este proyecto, al considerar que este tipo de recintos son indispensables para la vida cultural y social.



Al término del evento inaugural, el alcalde realizó un recorrido por el museo acompañado de su familia, visitando las seis salas de exposición que integran el recinto.



A través de un recorrido organizado por etapas, las salas narran la historia, la identidad y la riqueza cultural de Ciudad Juárez, resaltando los elementos que han forjado el orgullo juarense; entre ellas, un espacio dedicado a la histórica cantina Kentucky, como parte de los referentes sociales y culturales que han marcado la vida de la ciudad.



Representando al Gobierno Municipal también asistieron la tesorera Dayira Fernández y la encargada de la dirección general del Instituto Para la Cultura del Municipio de Juárez, Ogla Liset Olivas.