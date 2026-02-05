El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep), presentó en Ciudad Juárez los resultados del estudio de Tamizaje 2025 de salud emocional y física del alumnado.

Como parte de estas acciones, efectuadas en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, también se dieron a conocer las nuevas estrategias que se implementarán durante el próximo semestre para fortalecer la prevención, detección y atención integral de las y los estudiantes en dichos aspectos.

Lizeth Gutiérrez Perea, jefa de la Zona Norte de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones del Instituto Chihuahuense de Salud Mental (Ichisam), dijo que el semestre pasado se realizó el tamizaje a 9 mil 388 estudiantes de los ocho planteles de Conalep en el estado, incluidas sus dos extensiones académicas.

Como parte de esta estrategia, se evaluaron seis áreas prioritarias relacionadas con el bienestar integral del alumnado, entre ellas ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimenticia, trastorno de estrés postraumático, ideación e intención suicida, así como conductas de autolesión.

El director general de Conalep, Omar Bazán Flores, destacó que la institución mantiene un firme compromiso con la formación integral de las y los jóvenes, no sólo en el ámbito académico, sino también en su desarrollo emocional y social.

Señaló que el Tamizaje 2025 y las estrategias derivadas de sus resultados refrendan el enfoque preventivo, de atención oportuna y de acompañamiento permanente a la comunidad educativa.

Derivado de dicho análisis, Conalep impulsa acciones para el fortalecimiento del entorno escolar y familiar, como el programa “Escuela para padres”, que registró el semestre anterior a más de 13 mil asistentes, quienes a lo largo de 18 semanas acumularon 54 horas de capacitación.

El curso se enfocó en aspectos como la prevención, detección temprana y atención de factores de riesgo en adolescentes.

También se impartió el Taller Socioemocional a más de 10 mil 500 estudiantes a nivel estatal, que incluyó trabajo formativo, actividad física y orientación psicológica, para fomentar hábitos saludables y fortalecer sus habilidades socioemocionales.

De acuerdo a los resultados, se identificó una disminución superior a dos puntos porcentuales en los campos de conducta alimentaria, estrés, autolesión y tendencia suicida, muestra del impacto positivo de las estrategias preventivas y de acompañamiento familiar, para el bienestar de las y los estudiantes.

En este anuncio también se contó con la presencia de Lizeth Medrano Fierro, directora del Centro de Desarrollo Humano; Luis Chávez Hinojos, coordinador regional del Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia; y Oscar René Nieto Burciaga, enlace de la Dirección General Zona Norte.