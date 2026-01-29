La Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH, campus Parral, llevó a cabo la XXXIV Ceremonia de Graduación del programa de Licenciatura en Enfermería, en la que 32 egresadas y egresados culminaron una etapa fundamental de su formación profesional, listos para integrarse al ámbito laboral y al servicio de la comunidad.

Durante su mensaje, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos felicitó a las y los nuevos profesionales de la Enfermería, al reconocer el esfuerzo, la disciplina y la vocación que demostraron a lo largo de su paso por la Facultad.

Destacó que la profesionalización recibida en esta Unidad Académica se refleja en egresados altamente capacitados, con sensibilidad social y compromiso con la salud pública, subrayando además la responsabilidad que asume la Universidad al formar profesionales que inciden directamente en el bienestar de la sociedad.

Por su parte, la directora de la Facultad de Enfermería y Nutriología, Dra. Mariana Vargas Beltrán, señaló que la Enfermería es una profesión profundamente humana, ya que acompaña a las personas en momentos de vulnerabilidad, dolor y esperanza, convirtiéndose en un pilar esencial dentro del sistema de salud. Asimismo, agradeció al personal docente del campus Parral por su dedicación y compromiso, enfatizando que en esta institución se forman enfermeras y enfermeros con sólida preparación académica y un firme compromiso ético.

De igual manera, expresó su reconocimiento a las familias de las y los egresados, agradeciendo la confianza depositada en la Universidad y su respaldo constante a lo largo del proceso formativo de las y los estudiantes.

En representación de su generación, Jocelyn Fernández dirigió un emotivo mensaje en el que resaltó los retos superados, el compañerismo y el orgullo de concluir esta etapa académica, agradeciendo a docentes, familias y amistades por el acompañamiento brindado durante su formación.

Como parte del programa, se realizó la entrega de reconocimientos a las y los egresados con los mejores promedios, destacando la excelencia académica y el esfuerzo constante demostrado a lo largo de la licenciatura. La ceremonia concluyó en deseos generales de éxito y el inicio de una nueva etapa profesional para las y los graduados de la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH del Campus Parral.