En Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó este día la realización de una consulta pública propuesta por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, relacionada con el posible destino de los inmuebles del Partido Acción Nacional (PAN), en caso de que dicho instituto político no cubra el adeudo correspondiente al Impuesto Predial.

La propuesta contempla la organización de una consulta ciudadana debidamente reglamentada por la ley, mediante la cual la población podrá opinar sobre el destino que deberán tener los bienes inmuebles, ya sea su enajenación, su uso comunitario o alguna otra alternativa.

El Presidente Pérez Cuéllar informó que la Dirección de Participación Ciudadana será la responsable de diseñar y organizar el desarrollo de la consulta, a través de una convocatoria pública que permita a las y los juarenses emitir su opinión.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, señaló que este mecanismo permitirá conocer la postura de la ciudadanía una vez que concluya el periodo establecido para que el partido liquide su adeudo.

Durante la sesión, la tesorera municipal, Dayira Fernández Martínez, entregó al regidor Alejandro Jiménez Vargas una copia del acuerdo de pagos correspondiente al adeudo del Impuesto Predial de tres claves catastrales relacionadas con los inmuebles utilizados como edificio principal, estacionamiento y bodega, documento que también fue entregado al tesorero del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, Gabriel Ceniceros Salgado.

En el escrito se establece que para concretar un convenio de pago, es necesario presentar una solicitud por escrito, así como la documentación e información requerida para dar seguimiento al procedimiento administrativo.