miércoles, enero 28, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Explica Investigador UACH ¿Qué son los bioplásticos y cómo ayudan al medio ambiente?
Portada

Explica Investigador UACH ¿Qué son los bioplásticos y cómo ayudan al medio ambiente?

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Durante más de un siglo, los plásticos convencionales han sido parte esencial de la vida moderna. Desde envases y textiles, hasta dispositivos médicos y componentes electrónicos. Su bajo costo, ligereza y durabilidad los han convertido en materiales indispensables. Sin embargo, estas mismas propiedades han generado uno de los mayores problemas ambientales de nuestro tiempo: la acumulación persistente de residuos plásticos en suelos, ríos y océanos.

El Dr. David Chávez Flores, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, señaló que la mayoría de los plásticos tradicionales se producen a partir de derivados del petróleo y pueden tardar cientos de años en degradarse. Como consecuencia, millones de toneladas de residuos se acumulan cada año, afectando ecosistemas, fauna silvestre y, de manera indirecta, la salud humana.

Frente a este escenario, la ciencia ha desarrollado alternativas más sostenibles, entre las cuales destacan los bioplásticos.

¿Qué son los bioplásticos?
El término bioplástico no se refiere a un solo material, sino a una familia de polímeros que comparten al menos una de las siguientes características:

banner
  • Están fabricados total o parcialmente a partir de recursos renovables (como maíz, caña de azúcar, papa, celulosa o residuos agrícolas).
  • Son biodegradables bajo condiciones específicas, es decir, pueden ser transformados por microorganismos en sustancias naturales como dióxido de carbono, agua y biomasa.

Es importante aclarar que no todos los bioplásticos son biodegradables y que no todos los plásticos biodegradables provienen de fuentes renovables. Por ello, hablar de bioplásticos requiere precisión científica y una correcta comunicación al consumidor.

Entre los ejemplos más conocidos se encuentran el ácido poliláctico (PLA), obtenido a partir de azúcares fermentados, y los polihidroxialcanoatos (PHA), producidos por ciertos microorganismos.

¿Cómo ayudan al medio ambiente?
Los bioplásticos pueden contribuir a la protección ambiental en varios niveles:

  • Reducción del uso de petróleo: Al emplear materias primas renovables, disminuyen la dependencia de recursos fósiles no renovables.
  • Menor huella de carbono: Durante su producción, muchas materias primas vegetales capturan CO₂ de la atmósfera, lo que puede compensar parcialmente las emisiones asociadas al proceso industrial.
  • Potencial de biodegradación: Algunos bioplásticos pueden descomponerse en condiciones controladas, reduciendo la persistencia de residuos en el ambiente.
  • Impulso a la economía circular: Favorecen modelos de producción y consumo donde los materiales pueden reintegrarse de manera más responsable a los ciclos naturales.

El docente universitario consideró que, aunque los bioplásticos representan un avance importante, no son una solución mágica. Su correcta gestión es fundamental: muchos requieren instalaciones de compostaje industrial para degradarse adecuadamente y, si se desechan de forma inadecuada, pueden comportarse de manera similar a los plásticos convencionales. Además, el uso de cultivos agrícolas para su producción debe planificarse de forma responsable, evitando la competencia con la producción de alimentos y la degradación de suelos.

Una responsabilidad compartida

Para el investigador nivel 2 del SNII, la transición hacia materiales más sostenibles no depende solo de la tecnología, sino también de nuestras decisiones cotidianas. Reducir el consumo innecesario, reutilizar productos y separar adecuadamente los residuos sigue siendo esencial, incluso cuando utilizamos materiales “verdes”.

Los bioplásticos representan una oportunidad para repensar nuestra relación con los materiales que usamos a diario. Apostar por ellos, junto con hábitos de consumo responsables, nos acerca a un futuro donde el desarrollo tecnológico y el cuidado del planeta no sean objetivos opuestos, sino complementarios. Porque proteger el medio ambiente no es solo una tarea de científicos e industrias: es un compromiso de toda la sociedad.

You Might Also Like

You may also like

Aprueba Cabildo consulta pública sobre destino de inmuebles del PAN por adeudo...

Gradúan 32 alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la UACH Parral

Inversion realizada pro la JMAS se reflejó en la contencion puvial del...

Toman protesta nuevos directores de los Colegios de Bachilleres

Reconoce Fuerza Armada de Venezuela a presidenta encargada como su primera comandante...

Liberan a ex diputado del PRI ligado al CJNG pese a ser...