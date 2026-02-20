El 19 de febrero de 2026 quedo marcado como una fecha importante para la XCI (nonagésima primera) generación de la Licenciatura en Médico Cirujano de esta casa de estudios. En esta ceremonia, los egresados rindieron protesta y marcaron el inicio de su vida profesional ante familiares, docentes y autoridades universitarias. Este acto no solo representa la repetición un juramento, sino el comienzo de una nueva etapa profesional y un camino lleno esperanzas.

En el evento, 90 alumnos rindieron protesta, de los cuales 59 obtuvieron el reconocimiento al mejor promedio tabulado entre el 9.0 a 10. Asimismo, 17 recibieron un reconocimiento por obtener puntajes destacados en la prueba EGEL (Examen General para el Egreso de la Licenciatura).

Como parte del programa se realizaron Honores a la Bandera, canto del Himno Nacional y la toma del Juramento de Hipócrates y la Declaración de Ginebra. Estos dos últimos están dirigidos a los egresados que ya culminaron el Internado Médico Rotatorio de Pregrado y el Año de Servicio Social.

El egresado Emiliano Gómez Montañez, con el mejor promedio de la generación (9.64), dirigió un discurso de agradecimiento a estudiantes, familiares y autoridades universitarias, en el que destacó lo siguiente:

“Con el tiempo aprendimos que la medicina exige algo más profundo. Exige carácter cuando todo es incierto, ética cuando nadie observa, humanidad cuando afrontamos el dolor y resiliencia cuando el cansancio aparece. No somos los mismos que cuando entramos el primer día. Nunca huyan del miedo, porque de esta manera están huyendo de ser su mejor versión. Recuerden que ningún mar en calma hizo a un marinero, sino que las tormentas lo convirtieron en capitán.

Al principio teníamos una bata nueva sin ninguna mancha y sin historia, y hoy estamos sentados sabiendo lo que representa. Lo que antes era su sueño, hoy es una realidad”.

Por su parte, la maestra Rebeca Portillo Sánchez, coordinadora de la Licenciatura de Médico Cirujano; y la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas, emitieron también un mensaje de aliento.

“El día de hoy, el Programa de Médico Cirujano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se viste de gala. Y es un honor para mí, como coordinadora del programa, formar parte de este acto solemne, donde la generación 91ª de médicos cirujanos egresados de nuestra universidad realizará un juramento al servicio de la humanidad y formalizará su compromiso de ejercer su profesión de manera respetuosa y ética. ¿Cuántas áreas de oportunidad tiene el sistema en el que nos toca ejercer? Muchas. Pero eso no nos exime de hacerlo con nuestro código de ética profesional. Traten como les gustaría que los trataran”, puntualizó Portillo Sánchez.

Este evento manifiesta la razón de ser del programa: defender la salud y el bienestar de la comunidad. “Esta profesión implica aprender a escuchar el latido de cada corazón, enfrentarse al miedo, a la desesperanza y pérdida de fe. Pero también descubrir que la ciencia y la humanidad deben de ir por el mismo camino.

En su transitar por la UACJ estoy segura de que no solo adquirieron conocimiento, también aprendieron que la medicina exige ética, responsabilidad y compromiso. Y que cada paciente es una historia única. A la familia, gracias por festejar los triunfos y sostenerlos en los momentos más difíciles, a los docentes, gracias por sembrar conocimiento y a ustedes, médicos cirujanos, gracias por elegir a la UACJ”, expresó la directora del instituto.

La ceremonia finalizó con un mensaje para los egresados de la nonagésima primera generación de la Licenciatura en Médico Cirujano, dándoles a conocer que han adquirido las herramientas necesarias para enfrentar el futuro con la certeza de que llevan en sus manos una gran responsabilidad: la salud y el bienestar de la sociedad.

Las autoridades universitarias que estuvieron presentes en la ceremonia: Mtra. Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas en representación del rector; Dra. Judith Del Consuelo Núñez Morales, médico egresado y docente UACJ; Mtra. Rebeca Portillo Sánchez, coordinadora de la Licenciatura de Médico Cirujano; Mtro. Gabriel Medrano Donlucas, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud; Dr. Alonso Ríos Delgado, representante del Colegio Médico de Ciudad Juárez; Dra. María Irma Domínguez Rodríguez, presidenta de la Asociación de Médicos Egresados de la UACJ (AMEUACJ).