Las obras de construcción del Parque Suroriente llevan un avance del 90% en lo que es la primera etapa, por lo que pronto se podrá abrir para la comunidad, dijo el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, luego de supervisar este espacio al sur de la ciudad.

Señaló que el espacio contará con grandes instalaciones en las que serán bienvenidas todas las familias de la ciudad para que puedan disfrutar de paseos con sus mascotas, actividades extremas y hasta un día de campo.

El lugar contará con juegos infantiles, cancha de futbol rápido, área de parkour, ejercitadores y calistenia y un tobogán, el cual será una de las principales atracciones del lugar.

Asimismo, se tendrá módulo de baños generales y de foro, andadores de adoquín, jardineras y amplio estacionamiento.

“El parque será gratuito para la comunidad y esta vez quisimos venir a supervisarlo; definitivamente estamos seguros de que mucha gente va a estar muy contenta de poder utilizarlo”, expresó el alcalde.

En cuanto a la siguiente etapa, subrayó que se está revisando y quizá para mediados del año se pueda lanzar la licitación, ya que este periodo es importante porque serán los locales comerciales que se pretende que el Gobierno Municipal rente para que el parque sea autosuficiente.

Sin embargo, dijo que primero se quiere que las y los ciudadanos puedan utilizar y disfrutar del lugar, para que más adelante, las próximas administraciones municipales puedan darle mantenimiento sin que sea un costo para el erario.

El Parque Suroriente beneficiará a cerca de 430 mil personas que viven en el sector, según datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), por lo que se contempla tener personal para mantener el orden del sitio para ofrecer una mejor experiencia a las y los visitantes.